Det så du ikke: Forpint under tv-optagelser

Der er strenge regler for deltagerne i TV 2-programmet 'Forræder'.

For at undgå at de kommunikerer i smug, er der vagter foran deres soveværelser, de bliver fulgt på toilettet, og så må de kun have deres mobiltelefon i en halv time om dagen under deres ophold på slottet på Fyn.

Men stærke smerter fik naturvejleder Bjørli Lehrmann til at slå i bordet. Hun var ekstraordinært nød til at få udleveret sin telefon, så hun kunne ringe til sin læge for at få noget smertestillende medicin af den receptpligtige slags.

- Jeg havde sådan en frygtelig tandpine, siger 68-årige Bjørli Lehrmann til Ekstra Bladet.

Rigtig slemt

Allerede dagen før optagelserne begyndte, fornemmede hun godt, at den var gal med bisserne og kontaktede derfor en tandlæge. Bjørli Lehrmann blev beroliget. Der var intet gang med tænderne.

Alligevel tog smerterne til.

- Det var rigtig slemt, og panodiler hjalp ikke en skid, siger naturvejlederen, der efter endnu en søvnløs nat med store smerter måtte have fat i en af vagterne, der stod foran døren.

- Jeg tror, at jeg var ret insisterende. Jeg skulle have min mobil, så jeg kunne ringe til min læge. Der var jeg også ret bestemt og fik udskrevet noget morfin-lignende, der kunne tage mine smerter, siger hun.

Bjørli Lehrmann fik en af hjælperne fra produktionen til at køre til det nærmeste apotek for at hente hendes medicin.

- Det hjalp heldigvis. Men jeg kunne kun tage pillerne om natten. De slog mig helt ud. Men derfra sov jeg fint om natten. Nok også bedre end de andre, der lå og frygtede, om de ville blive myrdet i nattens løb. Jeg sov, siger hun.

Spændt

Bjørli Lehrmann fik det bedre, efter den smertestillende medicin gjorde, hvad den skulle. Og til sidst forsvandt tandpinen.

- Tandlægen fortalte inden optagelserne, at jeg havde en irriteret tandrod, og det kunne blive værre eller bedre, siger hun og kommer med sin egen teori om, hvorfor hun fik så ondt:

- Jeg tror, at roden er blevet irriteret, fordi jeg har en tendens til at spænde i kæben. Det gjorde jeg op til, at jeg skulle afsted på optagelserne, fordi jeg var nervøs. Men det blev heldigvis bedre, siger Bjørli Lehrmann, der bortset fra en lille kommentar ved morgenbordet i fredag aftens afsnit holdt sine smerter mest for sig selv.

- Jeg talte ikke så højt om det. Jeg gad ikke at være hende den gamle dame med tandpinen, siger hun.

Hvor længe Bjørli Lehrmann overlever i programmet kan man se de kommende uger. TV 2 sender 'Forræder' fredag aften klokken 20. Allerede klokken 06 kan programmet ses på TV 2 Play.

