Det så du ikke på tv: Flere kontroverser klippet ud

- Nu har jeg set programmet et par gange, og det er godt nok et af de mere kedelige afsnit, fortæller dagens deltager i TV3-programmet 'Luksusfælden'.

Daniel er 33 år, han bor i Nykøbing Falster, arbejder som sanitør og er delefar til to børn. Han er endt i en situation, hvor han ikke kan se en ende på den enorme gæld, han har samlet sig.

904.000 er den samlede gæld på, 15.300 kroner i misligholdt gæld og en gæld, der vokser 7300 kroner hver måned.

Daniel mener, at de har været meget søde ved ham, da de redigerede programmet. Foto: Netgroup

Følsom fyr

Det ser sort ud for den følsomme falstring, som op til flere gange i løbet af programmet ikke kan holde tårerne tilbage.

- De har været venlige ved mig, da de klippede programmet sammen. Der har været en del kontroverser, som de ikke har taget med, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Daniel opstod der en del uenigheder mellem ham og programmets eksperter i forhold til hans bil og børnepenge til sit ældste barn.

- De har nok ikke villet udstille mig som en eller anden meget følelsesladet person.

Lys fremtid

Daniel fik solgt sin bil, men har senere måttet købe sig en ny, hvis han skulle beholde sit arbejde, fortæller han til Ekstra Bladet.

Lejligheden har han også beholdt.

Men alligevel er det lykkedes den 33-årige falstring at holde fast i afdragsordningen.

Derfor er gælden da også mindsket siden programmet. Blandt andet har Daniel formået at betale to kreditorer ud.

- Det at være med i 'Luksusfælden' har været en god ting. Selvom det er hårdt, når man er i det, så er det helt klart det værd på den lange bane.

'Luksusfælden' sendes tirsdag på TV3 og kan ses på Viaplay.

Her kan du få et indblik i, hvordan det i virkeligheden går for sig bag kameraet, når der optages 'Luksusfælden'.