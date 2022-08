Det så du ikke på tv: Gemmer på voldsom fortid

Tirsdag aften var der sæsonpremiere på 'Luksusfælden' på TV3, hvor de økonomiske eksperter uge efter uge forsøger at hjælpe danskere med at få styr på den økonomi, der er løbet løbsk for dem.

I premiereprogrammet var turen kommet til den 31-årige alenemor Natasja, der hver måned bruger mange penge på at holde sit ydre ved lige.

Hun bruger flere tusinde kroner på skønhedsbehandlinger, tøj, hår-extensions, falske øjenvipper og kunstige negle. Og det høje forbrug har resulteret i, at hun skylder mere end en halv million kroner.

Programmet kommer kortvarigt ind på, at Natasja er rundet af en ikke helt almindelig barndom, og at det også har været en medvirkende årsag til, at hun har svært økonomisk i dag.

Eksperterne formår i afsnittet at skære 59.000 kroner af Natasjas gæld, hvilket får gang i vandværket i øjnene. Foto Nent Group

Blev fjernet fra forældre

Til Ekstra Bladet uddyber Natasja nu, at hun kastede sin kærlighed på beauty-produkterne, fordi hun i mange år havde et stort selvhad.

Og der hjalp det hende at tage kontrollen med, hvordan hun så ud.

For roden til Natasjas problemer skal ifølge hende selv findes i de hårde år, hun gik igennem som barn og ung.

Hun har nemlig både boet på børnehjem og hos plejefamilier, og det er også det, der gør, at hun ikke har haft overskud til at håndtere sin økonomi.

- Jeg blev fjernet fra min forældre, da jeg var tre. Jeg har haft 32 adresser på 31 år. Og da jeg var 21, begik min far selvmord. Jeg kommer ikke ligefrem fra en kernefamilie, fortæller Natasja og fortsætter:

- Men jeg er også en mønsterbryder. Det kan godt være, jeg har meget gæld, men jeg tager en uddannelse til socialrådgiver og er en nærværende mor overfor min søn, og jeg har styr på alt det basale.

Natasja drømmer også om at give sin femårige søn en stabil fremtid, og hun håber ligeledes at kunne flytte i hus med ham.

Da eksperterne forlod Natasja, så det hele da også meget lysere ud, de havde nemlig sparet hende for 59.000 kroner, og hun kunne forvente at være gældfri inden for 13 år og 8 måneder.

