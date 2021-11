Det så du ikke på tv: Gik helt i sort

For Mascha Vang var fredagens 'Vild med dans' ekstra hård at komme igennem.

Ikke nok med at hun og partneren Thomas Evers Poulsen havnede i omdans, så blev Mascha Vang også kort inden fredagens program ramt af voldsom hold i nakken, som senere førte til kraftig migræne.

Derfor var det længe usikkert, hvorvidt Mascha Vang ville kunne gå på gulvet fredag aften.

Af samme årsag var hun også lettet, da det stod klart, at hun først og fremmest kom igennem dansen, og siden også klarede sig videre til næste uge efter en nervepirrende omdans.

- Jeg er i hvert fald meget lettet og meget glad. Og selvom det har været en voldsom dag, så har jeg simpelthen nydt den her dans så meget, lød det fra Mascha Vang, da Ekstra Bladet mødte hende efter fredagens afgørelse.

Hun lagde dog ikke skjul på, at hun har været meget hårdt ramt under fredagens 'Vild med dans'.

- Jeg startede med at skrive en sms til Thomas i morges, hvor jeg skrev 'Godmorgen. Vi har et problem. Jeg har hold i nakken', fortalte Mascha Vang og blev suppleret af Thomas Evers Poulsen:

- Men heldigvis til den rigtige side, for hun skulle holde hovedet. Men vi måtte lave om i koreografien, så alle de gange, hvor vi skulle kigge samme vej, der måtte vi lave det om, for Mascha kunne ikke dreje hovedet til siden.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen klarede sig igennem deres wienervals trods store udfordringer. Foto: Anthon Unger

En lang række behandlinger

Mascha Vang fik hurtigt behandling og fik en masse piller, og det hjalp - i hvert fald for en stund.

- Jeg har haft to behandlere på i dag. Jeg har fået så mange piller, så da klokken blev fire, blev jeg ramt af en begyndende migræne og var nødt til at tage migrænemedicin. Så dansede Thomas generalprøven alene, mens jeg lå i et helt sort rum med en spand i fire timer og kom mig, lød det fra Mascha, der fortsatte:

- Jeg har gået rundt ude bagi med solbriller og ørepropper i, og jeg har sågar været i make-uppen med det i. Det var så mærkeligt. Men så kan adrenalin noget, når man skal ind på gulvet og præstere.

Mascha Vang var glad for sin præstation. Foto: Anthon Unger

Var ikke i tvivl

Mascha Vang var på intet tidspunkt i tvivl om, hvorvidt hun skulle på gulvet under aftenens 'Vild med dans'.

- Det var aldrig på tale (at hun skulle trække sig, red.), sagde hun og fortsatte:

- Og så havde jeg det også bare sådan, at skulle det her være min sidste dans, så skulle jeg simpelthen bare nyde det, og det gjorde jeg, og det var simpelthen så dejligt at danse med dig, sagde hun henvendt til sin partner.

Thomas Evers Poulsen lagde da heller ikke skjul på, at han var stolt af sin partner.

- Mascha har hele tiden sagt, at hun nok skulle komme på gulvet. Hun ville bare ikke vide, hvordan hun havde det, så jeg var sikker på, at hun nok skulle komme på gulvet, men jeg vidste ikke, hvilken præstation vi ville levere, sagde Thomas Evers Poulsen og fortsatte:

- Men det er sgu nok den bedste 'Vild med dans'-optræden, jeg har danset, i de 16 år jeg har været med. Det var virkelig højt teknisk niveau, og det var dommerne heldigvis meget enige i, lød det fra en stolt Thomas Evers Poulsen.

Foto: Anthon Unger

En lettet Mascha Vang kunne da også fortælle, at hun havde det meget bedre allerede.

- Jeg har det godt nu. Vi havde en spand stående ude bagved kameraet, hvis jeg skulle løbe ud bagved under dansen, men nu har jeg det meget bedre.

