Det så du ikke på tv: Havde slet ikke lyst

Fredag aften var det blevet dommer Thomas Blachmans tur til at styre slagets gang i den sidste omgang Five Chair Challenge i årets 'X Factor'.

Her skulle han udvælge de grupper, han havde lyst til at arbejde mere med og tage med sig til næste uges bootcamp.

Blachman, der normalt ikke lægger fingre imellem, startede da også hårdt ud i fredagens Five Chair Challenge.

For selvom kun én gruppe havde fået tildelt en stol, da gruppen Siqmimi, der består af kvinderne Signe og Emilie, indtog 'X Factor'-scenen, valgte Blachman at vrage dem og sende dem hjem uden nogensinde at give dem en chance for at få en stol.

Det overraskede de to kvinder, der umiddelbart efter showet kaldte Blachmans beslutning 'uretfærdig'.

Da Ekstra Bladet fanger de to kvinder over telefonen forud for fredagens Five Chair Challenge, lægger de da heller ikke skjul på, at de ikke var tilfredse med beslutningen i øjeblikket.

- Lige da det skete, var det selvfølgelig nederen, for vi gjorde vores bedste, og vi synes faktisk, det gik rigtig godt, lyder det fra Signe.

- Til at starte med syntes jeg jo også, at det var uretfærdigt, at vi kun fik kritik. Og kritikken gik mest på, at vi stod for langt fra hinanden, og det var lidt svært for os at bruge det til noget konstruktivt, lyder det videre fra Emilie.

For det bedste

Efter lidt betænkningstid kom de to dog frem til, at det måske alligevel var for det bedste, at de blev stemt ud af konkurrencen.

- Hvis han ikke kunne se fidusen i os, så giver det jo ingen mening, siger Signe og bliver suppleret af Emilie:

- Han vidste jo også godt, at han havde taget forskellige duoer med. Så vi skulle virkelig overraske, hvis vi skulle have den stol, og vi må nok bare erkende, at vi aldrig rigtig passede ind på den scene, siger Signe.

De to kvinder laver stadig musik sammen og hra planlagt flere koncerter, når corona tillader det. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Kvinderne bag Siqmimi fortæller i den forlængelse, at de faktisk aldrig har haft en drøm om at være med i 'X Factor'.

- Det der med tv var slet ikke os, og det har vi godt vidst fra starten, siger Signe og fortsætter:

- Vi blev jo også ringet op og spurgt af produktionen, om vi ville deltage, fordi de havde set en video, hvor vi sang sammen med en anden artist. Vi har aldrig haft lyst til at være med 'i 'X Factor' eller tænkt, at det var noget, vi ville melde os til, siger hun og fortsætter:

- Men da vi så fik muligheden, ville vi da ikke sige nej. Men deep down vidste vi jo godt, at det ikke var den ideelle scene for os.

Siqmimi nåede ikke videre i konkurrencen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Alligevel er gruppen i dag glad for, at de stillede op i 'X Factor'.

- Det var en sjov og god oplevelse, og vi har mødt en masse dygtige mennesker, og det har lært os meget. Vi er for eksempel blevet meget mere selvsikre. På den måde har vi jo stadig vundet på en måde, siger Emilie.

- Men vi er også blevet bevidste om, at tv-vejen ikke er vejen for os.

