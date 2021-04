Det så du ikke på tv: Heftig diskussion i kulissen

Martin Jensen og Blachman kom op at toppes, efter kameraerne slukkede fredag aften

- Jeg synes, der manglede én kæmpe ting, og det er et 'X' på maven, fordi du har 'X Factor'. Du er alt, hvad 'X Factor' er.

Roserne var store fra dommer Martin Jensen, da han i fredagens semifinale skulle sætte ord på solisten Solveigs præstation.

Faktisk gik han efter den unge solists anden performance hele vejen og proklamerede, at hun burde blive vinder af 'X Factor' 2021.

- Solveig, hvis det her skal have noget format, så er du den, der vinder 'X Factor', lød det fra en begejstret Martin Jensen, mens Thomas Blachman også bakkede ham op og også roste Solveig til skyerne.

Men da fredagens semifinale var slut, og kameraerne var slukket, havnede Blachman og Martin Jensen i heftig diskussion om netop Solveig skæbne i et interview med TV 2 inde på scenen.

Efter programmet udtalte Martin Jensen nemlig, at han hellere så Solveig gå en anden vej i et andet format end 'X Factor' - eksempelvis Karrierekanonen på DR, der er en konkurrence for spirende musikere.

'Det forkerte format'

Samtidig mente han, at hun ville have potentiale til at vinde den anerkendte prisfest P3 Guld.

- Jeg vil nærmest sige, at det er ærgerligt, at hun har meldt sig til 'X Factor' (...). Hun står i det forkerte format, vi står i 'sovs og kartofler'-formatet, som Blachman har kaldt det, og det er Solveig, ikke lød det fra Martin Jensen, inden en spids Thomas Blachman brød ind i interviewet.

- Det er sgu ikke rigtigt. Hun står fuldstændig i det rigtige format, netop hvor man kan få lov at lave sådan noget fredagsunderholdning for mange mennesker, lød det fra Thomas Blachman, der pludselig overtog interviewet.

Det var Martin Jensen tydeligvis ikke tilfreds med.

- What the fucking hell, udbrød han.

Du kan se hele interviewet her:

De to dommere har flere gange under årets 'X Factor' krydset klinger, men hovedpersonen selv tager det ikke så tungt.

Hun går nemlig ikke så meget op i dommernes kritik, fortalte hun efter fredagens liveshow til Ekstra Bladet.

- Det er selvfølgelig altid dejligt, at man får ros. Men i virkeligheden handler det om mig selv og om at gøre Nanna (Oh Land, red.) stolt, sagde hun og fortsatte:

- Men det er selvfølgelig et klap på skulderen, som jeg tager med mig, og som giver selvtillid, lød det videre.

Hvordan det går Solveig videre i finalen, kan du se på fredag klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.

