Det så du ikke på tv: - Jeg brød fuldstændig sammen

Anne K. måtte forlade hotellet for at besøge en mexicansk læge, efter hun fik voldsomt udslæt på hotellet

Flere skarpe 'Paradise'-seer har opdaget, at Anne K. flere gange har fået en anden farve drinks end de andre paradisoer under fester på hotellet i Mexico.

Derfor fortæller Anne K. nu på sin Instagram-profil, hvad det skyldes:

'På dette tidspunkt havde jeg fået et voldsomt udslæt på størstedelen af min krop, som gjorde, at jeg ikke kunne sove og være i min egen krop. Jeg havde voldsom kløen/irritation, og jeg var derfor ude fra hotellet for at besøge en mexicansk læge. Jeg fik sovepiller, bedøvelsescreme, antihistamin og noget medicin, som gjorde, jeg ikke måtte drikke alkohol i 21 dage. Derfor er mine drinks alkoholfrie.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Jeg startede med at få nogle knopper, som kløede, men det var ikke værre, end jeg fik nogle antihistaminer. Men den aften, hvor der var mexicaner-fest, brød jeg fuldstændig sammen, fordi jeg slet ikke kunne være i min egen krop på grund af udslæt. Det var virkelig helt forfærdeligt og ulideligt.

Skyldes mexicanske fugleklatter

Anne K. fortæller, at en dansk læge var tilknyttet produktionen, som tilså hende undervejs.

Alligevel måtte hun ud af hotellet og forbi en mexicansk læge, fordi hendes udslæt var blevet så voldsomt.

- Jeg fik at vide, at min hud var overfølsom over for de mexicanske fugles afføring, fordi de har andre bakterier end fugle i Danmark. Så det reagerede jeg på, når de sked i poolen. Et par af de andre paradisoer havde også fået lidt udslæt, men ikke i samme grad som mig, forklarer hun.

Udslættet betød, at hun ikke måtte indtage alkohol.

- Det var super nederen, at jeg ikke måtte drikke alkohol i 21 dage. Det er jo lidt en del af at være på 'Paradise Hotel', men det var der jo ikke rigtig noget at gøre ved. Jeg kan heldigvis også godt feste uden alkohol. Og så kunne jeg bedre snakke taktik, forklarer hun og tilføjer, at medicinen heldigvis hjalp, så hun slap af med sin udslæt.

