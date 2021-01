Det så du ikke på tv: - Jeg fortrød

17-årige Julie Berg Nielsen har kæmpet hele sit unge liv. Kæmpet med ikke at føle sig tilstrækkelig og god nok.

Siden hun var otte år har hun som konsekvens lidt af angst. Som 12-årig udviklede hun en alvorlig spiseforstyrrelse, der gjorde, at hun tabte sig rigtig meget. I sidste ende førte det til en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og med det fulgte med årene også en voldsom grad af OCD.

I dag kæmper Julie stadig med en spiseforstyrrelse. Hun spiser ikke længere for lidt, men kæmper i stedet med overspisning.

Dag for dag kæmper Julie Berg Nielsen for at få det bedre og komme spiseforstyrrelsen og angsten til livs, og især en ting gør hende glad: Musik.

Af samme grund har hun valgt at tage chancen og melde sig til 'X Factor' i årets sæson, men den beslutning har langt fra været nem.

Faktisk har det været en benhård indre kamp for Julie Berg Nielsen at finde modet til at stille sig op foran de tre dommere og tage dem med storm, som hun gjorde til sin audition, hvor hun sang Oh Lands 'I Will Love You Better'.

- Jeg har hele tiden syntes, at ideen om at være med i programmet var rigtig fed, og at det kunne være en fed oplevelse, for jeg elsker at synge, og drømmen er at kunne leve af det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Derfor ville jeg gøre noget ved det, og jeg meldte mig derfor til precasting sidste år, men jeg fortrød igen og blev væk. Det samme skete faktisk i år. Jeg blev væk fra min precasting, men så var der en fra produktionen, der ringede til mig og sagde, at jeg kunne sende en video, og det gjorde jeg så, og så blev jeg ringet op senere og fik at vide, at jeg var gået videre.

Julie imponerede dommerne til audition, hvor hun sang en af Oh Lands sange. Foto: TV2

Ifølge Julie var det en masse bekymringer, der gjorde, at hun ikke kunne få sig selv til at møde op til de indledende castings.

- Jeg tænkte meget over, hvad andre mon ville sige om mig, når de så mig på tv, og så var jeg nervøs for at stå foran dommerne, men jeg valgte at give det en chance, og det er jeg glad for i dag, siger hun videre.

Her har du set dem før

Kan ikke huske det

Julie imponerede nemlig i den grad dommerne med sin smukke stemme, og selv Blachman spåede, at hun vil komme langt i konkurrencen.

Personligt var Julie enormt nervøs, da hun stillede sig på krydset foran dommerne og gjorde sig klar til at synge.

- Jeg kunne ikke fatte, at det skulle ske, og da jeg kom ind foran dommerne, og vi kom til at tale om min baggrund, blev jeg endnu mere nervøs. Jeg var helt vildt nervøs, og jeg gik også i stå under min sang, fordi der var så mange nerver på, siger hun og fortsætter:

- Faktisk var jeg så nervøs, at der er meget fra auditionen, jeg ikke kan huske. Men jeg havde det så fedt og var stolt af mig selv bagefter. Jeg var glad for, at jeg gjorde det, og det var en stor sejrsfølelse at overvinde angsten.

Vil gerne stå frem

Julie har valgt at være åben om sine udfordringer med blandt andet angst under sin deltagelse i 'X Factor', og det er der en særlig grund til.

- Jeg ved, at der sidder mange derude og har det virkelig skidt. Det er vigtigt for mig at sige, at det er okay at have det skidt. Når man skal sidde og tale med voksne mennesker om sine problemer, er det svært at tro på, at der er andre, der har det skidt som en selv. Jeg tænker, at det er motiverende for folk derude at vide, at de ikke er alene.

I dag kæmper Julie stadig selv for at få det bedre.

- Jeg har været syg i mange år, så det går aldrig væk, men jeg arbejder hele tiden med mig selv, og i dag har jeg det bedre, end jeg havde, da programmet blev optaget.

Musikken hjælper Julie bruger især musikken, hvis hun er inde i en svær periode. - Musik er for mig en distraktion fra virkeligheden. Når man sidder og synger, er man inde i en boble, hvor det er det eneste, der betyder noget. Og så er Julie begyndt at dyrke det spirituelle noget mere. - Det hjælper mig med at kunne se nærmere på, hvad der ligger til grund for mine problemer, og hvorfor jeg har den her angst. Jeg er nødt til at se tilbage på, hvor de her problemer stammer fra, for de er jo ikke bare kommet ud af ingenting. Det er hårdt at gøre, men det er det hele værd, siger hun. Vis mere Luk

I mange år har Julie ikke gået i skole som konsekvens af sine problemer, men det bliver der også snart lavet om på, og det er en god start på rejsen mod at få det bedre, spår Julie.

- Jeg har ikke gået i skole i de sidste to år, og siden jeg var ni har jeg ikke gået almindeligt i skole. Men snart starter jeg på uddannelsen som mediegrafiker i Kolding, siger hun og tilføjer:

- Jeg føler mig klar til at kaste mig ud i det, og jeg kan mærke, at jeg brænder for det.

I chok: - Jeg er fuldstændig rystet

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.