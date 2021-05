Det så du ikke på tv: - Jeg græd hver dag

Det var bestemt ikke nemt for Lambang og Kaspar at undvære deres to børn under optagelserne til 'Sommerdrømme'

Glæden var stor hos ægteparret Kaspar og Lambang Arianto i aftenens afsnit af TV2-programmet 'Sommerdrømme', da de fik besøg af deres to-årige tvillinger, Java og Atlas.

Optagelserne til programmet stod på i syv uger sidste sommer, og der er ingen tvivl om, at savnet til børnene undervejs var stort for Kaspar og Lambang.

- Jeg græd jo i hvert afsnit, fordi jeg savnede børnene. Og nogle gange flere gange på en dag. Jeg græder ellers normalt aldrig, men bare de spurgte mig ind til en lille ting om familien, så græd jeg. Og sådan var det hver uge og også nogle gange flere gange på en dag, fortæller Lambang.

Derfor gjorde parret også alt for at se børnene, hver gang muligheden bød sig:

- Når man optager, så foregår det typisk fire til fem dage, og så har man en eller to dages fri, inden det går løs igen. Så hver gang vi havde afleveret et rum og var blevet bedømt, satte vi os i bilen og kørte direkte hjem til Valby for at være sammen med børnene, forklarer Kaspar og fortsætter:

- Så vi så dem hver uge i København, og den tid, vi var sammen, var så fuldstændig på deres præmisser, hvilket er vildt nok, fordi vi jo var så trætte. Men vi fik energi af at være sammen med dem og lave lige det, de havde lyst til.

Smilene var store, da tvillingerne så det detaljerede legekøkken, som Kaspar og Lambang så fint havde lavet til dem i køkken-alrummet. Foto: Privat

Afgørende med en tryg base

Lambang og Kaspar erkender, at de var i tvivl om, hvorvidt de ville medvirke, fordi de skulle være så meget væk fra børnene. At Kaspars mor havde mulighed for at passe dem fuld tid blev afgørende.

- Det gjorde det lettere at være væk fra dem, fordi de var sammen med personer, som de elsker, og som elsker dem. Det var vist mest os, der savnede dem end omvendt. De var da rigtig glade for at se os, men de hyggede sig også godt derhjemme, forklarer Kaspar og fortsætter:

- En enkelt uge blev de også passet af Lambangs gode veninde, som børnene kender rigtig godt, og der boede de i sommerhus tæt på os, så vi så dem hver aften. Det var også derfor, det passede med, at de kom forbi i køkken-afsnittet.

Der er ingen tvivl om, at tvillingerne hyggede sig på besøg i Marielyst. Foto: Privat

En anden vigtig overvejelse blev også afgørende for parrets deltagelse i 'Sommerdrømme':

- Vi gjorde op med os selv, at vi netop var med i programmet for børnenes skyld, fordi vi gerne ville give dem mulighed for en fremtid med en masse minder og kvalitetstid i et sommerhus sammen som familie, lyder det fra Kaspar, der afslutter med et godt råd til kommende medvirkende med børn:

- Man skal gøre det, hvis mavefornemmelsen er rigtig, og man har en løsning klar, som er en god oplevelse for børnene. Så er det helt klart det værd.

Om det bliver Kaspar og Lambang, der løber med sommerhuset i programmet, er endnu ikke afgjort. Foto: Privat

Når 'Sommerdrømme' ruller over skærmen på TV 2 hver onsdag klokken 20.00, er der meget, der ikke vises på skærmen. Det kan du læse mere om her.