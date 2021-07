Det så du ikke på tv: - Jeg havde to krav

Nu afslører Casper Berthelsen årsagen til, at han var ved at forlade 'Bachelor' under optagelserne

Sidste afsnit af 'Bachelor' er rullet over skærmen på TV 2 Play, og mens det er endt lykkeligt for 'bacheloren' Jaffer, står 'bacheloren' Casper stadig tilbage som single.

Casper har tidligere fortalt, at han var tæt på at forlade programmet undervejs, da han, netop den dag Jaffer ankom til programmet, følte, at produktionen havde brudt kontrakten.

Dengang ønskede han ikke at komme nærmere ind på, hvad konflikten skyldtes, men det løfter han nu sløret for.

- Inden jeg sagde ja til at medvirke, overvejede jeg det i en hel måned, og jeg var på kanten til at sige nej. Det var et kæmpe spring for mig at blive et kendt ansigt og samtidig et kæmpe eventyr. Turde jeg virkelig det? Jeg besluttede at sige ja, men jeg havde to helt klare krav, hvis jeg skulle være med, starter Casper og fortsætter:

- Det ene krav var, at der ikke skulle være druk og sex på tv, og det andet var, at jeg ikke gad, at det skulle være en konkurrence. Det sagde produktionen ok til, men da jeg var halvvejs inde i programmet, så kom Jaffer ind, og præmissen blev ændret. Nu var det pludselig en konkurrence. Der tabte jeg bare alt.

Det er vigtigt for Casper at slå fast, at han intet havde imod Jaffer, men at problemet handlede om, at konceptet blev en konkurrence. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Dårlig stil

Casper fortæller, at han blev hårdt ramt over ændringen, da han virkelig følte, at produktionen havde lavet et kontraktbrud.

- Al min tillid forsvandt. Og jeg syntes, det var virkelig dårlig stil. Hold kæft, hvor var jeg gal på dem! De gjorde præcis det, jeg bad dem om ikke at gøre. Nu stod jeg der og udstillede mig selv offentligt for hele Danmark. Jeg følte ikke, de kunne være det bekendt, lyder det fra Casper.

- Jeg indkaldte til et krisemøde. Det var virkelig en svinestreg, men vi blev enige om, at hvis der ikke skete flere af den slags kæmpe, gigantiske ændringer i programmet, så kunne jeg godt gå videre, fortsætter han og tilføjer, at selvom han ikke fandt kærligheden, har deltagelsen i programmet haft stor betydning for ham.

- Jeg har lært en hel masse. Jeg er blevet klogere på mig selv, og hvad jeg søger, fortæller han.

Det er ikke kun Jaffer og Bolette, der i dag har fundet kærligheden. Louise, Stine, Kirstine og Uyen, som var de sidste fire kvinder, der måtte rejse fra 'Bachelor'-eventyret på Rhodos uden en sidste rose, har nemlig fundet sig søde fyre hjemme i Danmark.

