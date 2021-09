Det så du ikke på tv: - Jeg måtte bide smerten i mig

En ulykke kommer sjældent alene. Det er årets 'Robinson Ekspeditionen' et fint eksempel på.

Først var det Asma Saidi, der måtte udgå af programmet allerede i første afsnit, da hun brækkede lårbensknoglen under en dyst. Så var det Astrid Hessellund, der måtte forlade ekspeditionen, da hun fik problemer med ryggen.

Og i aftenens afsnit af det populære tv-program er det 33-årige Ralf Østergaard, der må sidde over, da de to hold skal dyste mod hinanden.

Han forstuver nemlig sin fod på vejen derhen og kan derfor ikke deltage i kampen.

Tv-seerne får dog ikke et indblik i, hvad der egentlig skete med Ralf.

- Under transporten til konkurrencen vrikker jeg fuldstændig om på anklen, da jeg jokker på en stor rod og ender med at forstuve foden ret slemt. Det var virkelig dumt, fortæller Ralf Østergaard til Ekstra Bladet.

Bed smerten i sig

Men han måtte bide meget af smerten i sig, da øboen ikke ville give sine holdkammerater en grund til at sende ham hjem til Danmark.

- Jeg har set nok 'Robinson Ekspeditionen' til at vide, at hvis nogen får en skade, så er der tendens til at stemme vedkommende ud, siger Ralf Østergaard og tilføjer:

- Det gjorde simpelthen så ondt, men jeg var opsat på ikke at vise det, for jeg ville ikke virke svag over for mit hold. Så jeg havde mange flere smerter, end jeg gav udtryk for.

På trods af, at holdet måtte undvære Ralf i den ene konkurrence, formåede de alligevel at vinde over konkurrenten, der kæmpede med at få samarbejdet til fungere, for femte gang i træk.

Flere tidligere deltagere har måttet betale en høj pris for tv-eventyret og berømmelsen, der har givet dem mén for livet.

