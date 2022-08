Det så du ikke på tv: - Jeg sendte ham i gulvet

I aftenens afsnit af 'Landmand søger kærlighed', havde Leif inviteret de tre kvinder Lise, Anne og Tina hjem på gruppedate på gården - med overnatning.

Og Leif havde allerede på forhånd skænket overnatningen nogle tanker. På daten foreslog han blandt andet, at pigerne på skift kunne sove sammen med ham i et af værelserne, hvis de havde lyst til det, og så kunne de to andre få hver deres værelse. Ellers kunne de hver få et værelse, og så ville han tage madrassen.

Nogle tænker måske, at det er lige lovligt friskt i disse tider med sådan et forslag, men Leif tager det ikke så tungt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var jo ikke fordi, vi skulle have sex eller kysse, at jeg foreslog det. Det var egentlig mest for at komme tæt på hinanden på en anden måde, nu hvor vi alle har boet alene i mange år.

Leif fortæller desuden, at ingen af kvinderne gav udtryk for, at deres grænser blev overtrådt. Og sådan lød det bestemt heller ikke. Især ikke for bejleren Anne, som skyndte sig at sige, at hun ville gerne sove med Leif.

- Det var jo mest i sjov, men det er klart at når nu Leif var bare helt frisk på at sove sammen, jamen så ville jeg da også gerne det, fortæller Anne.

Endte på gulvet

Trods det at Anne gerne ville dele seng med Leif, så endte de to ikke i samme soveværelse, fortæller hun til Ekstra Bladet. Heller ikke selvom, at de ellers kom lidt tættere på hinanden i en privat snak på gården. Og det er der en særlig grund til, fortæller Anne.

Anne er en af de tre kvinder som bejler om at blive Leifs' næste store kærlighed. Foto: Anders Brohus/TV 2

- Jeg ville ikke have det godt med at have fortrinsret overfor de andre damer.

- Hvor sov Leif så henne?

- Jeg sendte ham sgu i gulvet du, siger Anne med et grin og uddyber

- Jeg skulle jo have plads til min hund oppe ved mig, så Leif måtte sove inde i stuen på en madras.

Og det lader da også til, at dette arrangement var helt fint med Leif.

- Det var helt okay, så kunne jeg ligge der med min lille hund. Og det var jo ikke fordi, jeg var skuffet, det var jo aldrig meningen, at der skulle være sket noget udover at sove med hinanden og sige godnat og godmorgen.

Ikke for at være smart

I disse tider kunne nogle måske frygte at overtræde nogle grænser, og dermed modtage kritik. Men Anne tænker ikke så meget over optrinnet, da hun ser på det som en sjov situation og intet mere.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg tror folk vil reagere. Der er jo masser mennesker, der er født uden en sans for humor, men jeg håber da de fleste kan se, at det var ment i sjov.



Dette er de 3 kvinder som skal bruge en uge på Leifs gård (Fra venstre: Anne, Lise og Tina). Foto: Anders Brohus/TV 2

Leif er enig med Anne i, at situationen ikke skal ses alvorligt på. Han håber da heller ikke at nogen misfortolker situationen, da det slet ikke var hans intention.



- Det var ikke for at virke smart i en fart, siger landmanden, og uddyber,

- Det var bare en hurtigere måde at få brudt isen på, hvis der var lidt spændinger. Men jeg fik da bekræftet at blufærdigheden stadig eksisterer - selv i den modne generation, siger landmanden og griner.

Du kan følge med i 'Landmand søger kærlighed' hver tirsdag kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.

