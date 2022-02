Det så du ikke på tv: Kæmpe problemer efter 'Løvens hule'

I det nyeste afsnit af 'Løvens hule' investerer Jesper Buch og Jan Lehrman et stort millionbeløb i virksomheden DM Greenkeeping, som har gjort det til sit speciale at skønhedsbehandle de danske græsplæner

SPOILER-ALARM: Torsdagens afsnit af 'Løvens Hule' på DR1 er blevet rykket til næste uge grundet situationen i Ukraine. Torsdagens afsnit kan dog ses på dr.dk.

De fleste kender abonnementer på musik, film og spil, men det er måske ikke alle, der er klar over, at det er muligt at abonnere på en grøn og sund græsplæne.

I så fald kunne man blive klogere på netop denne abonnementsform i det seneste afsnit af 'Løvens hule', da virksomheden DM Greenkeeping præsenterede sig selv.

Overordnet set yder virksomheden pleje til de danske græsplæner, hvor de tilføjer en blanding af næringsstoffer i græsplænen, der efter få måneder får græsset til at gro og ukrudtet til at forsvinde.

Virksomheden var da også populær hos løverne, som alle, på nær Mia Wagner, valgte at give et investeringsbud. Jesper Buch og Jan Lehrman endte dog som de heldige vindere og købte sig ind i virksomheden for samlet 2,4 millioner kroner for 20 procent.

Virksomheden er på kort tid blevet landsdækkende, og i alt otte franchisetagere har sagt deres job op for at gå fuldtid hos DM Greenkeeping. Foto: Per Arnesen

Solgte flere procent end aftalt

DM Greenkeeping havde ellers i første omgang bedt om 600.000 for fem procent og havde på forhånd aftalt, at de ikke ville sælge mere end ti procent af virksomheden.

De tre grundlæggere valgte dog alligevel at sælge mere ud af virksomheden, fordi de havde brug for hjælp til at imødekomme den fremtidige efterspørgsel.

- Oplevelsen i 'Løvens hule' var lidt speciel, men det gik godt med vores præsentation, og vi fandt en god balance og et godt sammenhold med løverne. Derfor endte vi også med at sælge 20 procent af virksomheden, siger Michael Jepsen, medstifter af DM Greenkeeping til Ekstra Bladet

Udfordringer efter optagelser

Processen har ikke været helt problemfri siden de tre iværksættere var inde foran løverne.

- Vi ramte muren, da kameraerne slukkede, for processen var meget lang efterfølgende. Vi havde udfordringer, fordi løverne ikke kunne gå med til den kontrakt, som vi havde med vores franchisetager. De syntes ikke, kontrakterne var gode nok, siger Michael Jepsen.

Derfor skulle der udarbejdes nye kontrakter, som endte med at tage fire måneder - og som først blev underskrevet tidsnok til, at afsnittet blev sendt.

Nu er tingene faldet på plads, og de tre grundlæggere af DM Greenkeeping synes, det har været en succes at være med i programmet. Også Jesper Buch er godt tilfreds med sin nye investering.

- Vi er meget imponeret over det faglige niveau hos DM Greenkeeping. Som Greenkeepere ved de alt om græs og leverer en fantastisk kundeservice. Potentialet er voldsomt stort for DM Greenkeeping, for hvem vil ikke gerne have en flot have? Jeg vil i hvert fald gerne, kommenterer Jesper Buch.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der har været både op- og nedture fra de tidligere deltagere i 'Løvens hule'. Dem kan du læse mere om her.