Det så du ikke på tv: Kørt på hospitalet

Den opmærksomme seer har måske lagt mærke til, at realitydeltageren Tabita Thinggaard pludselig mangler i perioder af de nye afsnit af ’Ex on the Beach’.

En storslået roligan-fest er blevet annonceret, og der er liv og glade dage, da Tabita pludselig forsvinder uden nærmere forklaring.

Det viser sig, at årsagen er noget mere voldsom, end man måske lige forestiller sig.

- Der skete det, at vi skulle spille fodbold. Dum, som jeg er, havde jeg ikke sko på, og jeg går virkelig op i det, når jeg skal spille, så jeg skal hakke til bolden, og så kommer jeg til at hakke min fod ligeså hårdt, jeg kan, ind i Emilys hæl, fortæller Tabita Thinggaard til Ekstra Bladet.

Da hun trods alt havde strømper på, kunne hun ikke se, hvor galt det var gået.

- Det gjorde ondt, men jeg prøvede at være lidt ’fuck det’-agtig og satte mig over i loungen. Da det bliver ved med at gøre ondt, tager jeg sokken af, og så sidder min ene tå helt ovre i den anden side. Den var brækket, og så blev jeg kørt på skadestuen, siger Tabita Thinggaard og fortæller, at der var tale om tåen lige ved siden af storetåen.

Hun fortsætter:

- En læge sagde, at det lignede, den var brækket, hvor tåen starter. Så de næste afsnit skal jeg humpe rundt med træsko på for at give et stabilt, fladt underlag.

Tabita brækkede en tå. Foto: Janus Nielsen

Hun fortæller, at tåen stadig er skæv nu, hvor den er groet sammen, men at den voldsomme skade ikke er vist på tv, tager hun afslappet.

- Der er mange ting, der ikke er blevet vist, så det undrede mig ikke.