Det så du ikke på tv: Smidt ud af TV 2

I årets udgave af 'Landmand søger kærlighed' er genkender faste seere af programmet muligvis Linea Pedersen, som også var en del af formatet sidste år.

Dengang var hun en af bejlerne til landmanden Claus, som dog valgte sig en anden kvinde i sidste ende. Og i år er det så Linea Pedersen, der bliver bejlet til.

Til Ekstra Bladet fortæller den ombejlede landmand, at hun kan mærke tydelig forskel på sine to omgange i programmet. Hun nyder at være den, der har magten.

- Det er interessant at være den, som tager beslutningerne, fortæller Linea Pedersen til Ekstra Bladet.

Den femte bejlers forsvinden

Men det er ikke det eneste, der er 'interessant'. For Lineas Pedersen har nemlig kun fire mænd med på speedating i tirsdagens afsnit af programmet.

Men virkeligheden var der en femte bejler med til speedating. Han er dog blevet klippet ud, siger Linea Pedersen til Ekstra Bladet:

- Den femte bejler viste sig ikke at være egnet til programmet, fortæller hun.

Da Ekstra Bladet spørger Linea, hvorfor den femte bejler er blevet klippet ud, svarer hun, at hun 'desværre ikke kan uddybe det'.

Linea og hendes fire bejler. Fra venstre: Jens, Dennis, Mads og Christian. Foto: Anders Brohus/TV 2

Kryptisk svar fra TV 2

Ekstra Bladet har spurgt TV 2's underholdningsredaktør Mads Volck, hvorfor Linea Pedersens femte bejler er klippet ud af programmet.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet, skriver han:

'Vi værner om alle deltagere i vores programmer. Hvis en person ikke kan medvirke i et TV 2 program på en hensigtsmæssig måde, så synes vi, at vi skylder alle parter at værne om dem og deres privatliv. Vi klippede den pågældende bejler helt ud i samråd med produktion og Linea. Vi synes ikke, at det gav nogen mening at vise en person frem, som sidenhen ikke var en del af handlingen'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få uddybet, hvad det betyder, at en person 'ikke kan medvirke på en hensigtsmæssig måde', men det har TV 2 ikke svaret på.

