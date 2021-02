Det så du ikke på tv: Stor ændring i 'Løvens hule'-aftale

Mia Wagner investerede i James App i 'Løvens hule', men aftalen endte langt fra med at blive den, som seerne fik lov til at se

DR1-seerne har netop kunnet se i 'Løvens hule', hvordan Frederik Berg imponerede løverne og forlod hulen med en investering i virksomheden James App, der har udviklet en app, der gør det nemmere og smartere at bestille mad, når man spiser på restaurant.

Frederik fortæller til Ekstra Bladet, at det hele var en meget intens oplevelse, som han ikke havde længe til at forberede sig på. Det var nemlig først seks dage inden optagelserne, at han fandt ud af, at han skulle på skærmen.

- Så det var en meget intens forberedelse, der blev meget komprimeret. Og det var selvfølgelig også intenst, mens man var derinde, fordi der jo ikke var indlagt pauser, hvor man lige kunne tænke sig om, siger Frederik, som var inde i studiet i omkring halvanden time.

Med på et afbud

Han gætter på, at han faktisk kom med i 'Løvens hule' på et afbud, da han i første omgang havde fået at vide, at produktionen havde valgt at gå videre med andre deltagere, efter han havde søgt om at komme med.

- Jeg skrev til dem og sagde, at det var jeg ked af at høre, men at der var sket mange spændende ting, og at de selvfølgelig var velkomne til at vende tilbage. Det gjorde de så ikke før seks dage inden, så måske var jeg i virkeligheden med på et afbud, siger Frederik, der dog har det helt fint med det, hvis det er tilfældet.

- Jeg tror heller ikke, at det havde gjort den store forskel for min performance, hvis jeg havde haft mere tid til at forberede mig, fortæller deltageren, som bare glæder sig over, at han har fået Freeway med ombord, for selskabet har allerede været med til at flytte en del for James App.

Aftalen ændret

På skærmen kunne man se, at Frederik indgik en aftale med Mia Wagner, som betalte 500.000 kroner for 20 procent af selskabet. Sådan endte aftalen dog ikke med at blive.

I slutningen af sidste år blev det meldt ud, at Mia Wagner forlod familievirksomheden Freeway, som hun indtil da havde investeret for i programmet, da hun havde stiftet Nordic Female Founders, som hendes investeringer i denne sæson af 'Løvens hule' også har været lavet fra.

Modsat selskaber som EYDA, Decofarver og Locked fra tidligere i sæsonen er Mia Wagner dog ikke blevet en del af James App, der i stedet er forblevet en investering hos Freeway.

- Det er rigtigt. Det har jeg det helt fint med. Det er den absolut mest rigtige strategiske beslutning for alle, så jeg synes bare, det er, som det skal være, siger Mia Wagner til Ekstra Bladet.

Frederik Berg fortæller, at det heller ikke er blevet ved de 20 procent ejerskab, som man så på skærmen. I stedet har Freeway fået yderligere 30 procent af selskabet og ejer nu halvdelen af James App, der til gengæld har fået 20 procent ejerskab af Freeway-selskabet Room Service.

- Den aftale er jeg rigtig glad for i dag. Når man giver en som stor spiller som Freeway 50 procent, så får man et andet commitment fra dem, tænker jeg, for så er det jo lidt sjovere, når man rigtig er med, siger Frederik og fortsætter:

- Vi har så til gengæld fået de procenter i Room Service, og så løber vi jo samme retning med det hele. Så det giver bare rigtig god mening, siger Frederik og fortæller, at man blandt andet har integreret en del af Room Service i James App, som nu tilbyder takeaway-løsninger i en tid, hvor de restauranter, der normalt udgør kunderne, er lukket på grund af coronakrisen.

