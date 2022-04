Det så du ikke på tv: Stort kaos inden finalen

Forberedelsen til fredagens finale var bestemt ikke en dans på roser for finalisten Kári, der endte på en flot andenplads i årets 'X Factor'.

Forud for finalen blev han nemlig ramt af stærke smerter, der krævede, at han aflagde vagtlægen et besøg.

Det viste sig her, at Kári havde overanstrengt sine muskler, i forbindelse med at han havde øvet sig intenst op til finalen.

- Jeg har arbejdet hårdt, og så fik jeg ondt, men det skal aldrig blive en undskyldning for noget, sagde han, da Ekstra Bladet mødte ham efter fredagens finale.

- Men vi øver virkelig meget, og det har gjort, at jeg har fået ondt i de muskler, man bruger mest, når man synger, men det har været sjovt, og det har været en fest at lære mange ting på kort tid, sagde han med et smil.

- Jeg gik op med en indstilling om at nyde det, og så må smerten komme bagefter.

Hans dommer, Martin Jensen, lagde da over for Ekstra Bladet heller ikke skjul på, at det havde været en streg i regningen, at Kári pludselig blev ramt af smerter.

- Han overbelastede sig selv så meget med sine ribben. Vi var bange for, at det kunne være en infektion, men det var det ikke. Der var et splitsekund, hvor jeg tænkte, det gør du ikke mod mig, og det gjorde han så ikke, lød det med et grin fra dj'en.

Nerverne sad uden på tøjet hos Martin Jensen, da Kári ringede og fortalte, at han var ramt af stærke smerter kort inden finalen. Foto: Jonas Olufson

Et stort smil

Trods smerter og en hård finale var Kári lutter smil, da Ekstra Bladet talte med ham om den andenplads, han hentede hjem fredag aften.

- Det gik over alle forventninger, og jeg er bare glad for, at jeg fik lov til at synge min egen sang. At Mads vinder er simpelthen så fortjent, lød det fra en glad Kári, der ikke lagde skjul på, at han var overrasket over, at han endte i top to.

- Man bliver jo glad, men man skal aldrig forvente, at ens navn bliver råbt op, for alle er dygtige, og jeg var så heldig at komme videre, og det er jeg bare evigt taknemmelig for og glad for.

Kári sang som sin vindersang sangen 'Believer', der var dedikeret til sin kone. Han lagde da heller ikke skjul på, at det var meget specielt for ham at synge sangen, mens hans højgravide kæreste sad i studiet.

- Jeg fik lavet en sang til hende. Den handler om at tro på kærlighed. Der er mange, der kan relatere til, at man skal tro på kærligheden. Det har jeg altid gjort. Jeg er bare virkelig glad for, at jeg fik lov til at synge den sang.

Kári sang sin vindersang til sin gravide kæreste. Foto: Jonas Olufson

Kári har igennem hele sæsonen været underdog og ikke ligefrem en af bookmakernes favoritter, og til Ekstra Bladet fortalte han, at han som konsekvens har fået en række grimme beskeder igennem sæsonen.

- Jeg har fået lidt meget negativ. Men jeg har aldrig taget det til mig. Jeg tænker, der er flere, der skriver positivt, og jeg er glad for det. Og tusinde tak til alle dem, der skriver positivt, for jeg ville ønske, man brugte mere tid på at skrive de positive ting, og hvis man har noget negativt at sige, så bare lad være med at skrive det.

- Hvad er dine planer så nu, Kári?

- Forhåbentlig skal jeg ud direkte og lave mere musik, og så må vi se, hvad tiden bringer. Jeg håber, jeg skal ud at spille en masse koncerter og leve af musikken på et tidspunkt.

