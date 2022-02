Det så du ikke på tv: - Tårerne fossede

Den syngende tømrer var ramt, da han røg ud af 'X Factor', men nu er det skruet op for blusset under hans musikalske fremtid for fuld styrke

21-årige Tobias Floor Dahlfelt er ude på sit livs vildeste rutsjebanetur.

Han kører fra de højeste toppe, hvor det kilder godt i maven, til de dybeste dale, hvor det ikke er ret sjovt.

Begge yderpunkter har den unge tømrer med den fede stemme ramt i denne uge. Fra højdepunktet, hvor verdensstjernen Dean Lewis pludselig ringede ham op over Zoom til en snak om musik, til fredag aftens nedtur.

Her blev Tobias Floor Dahlfelt noget overraskende sendt ud af 'X Factor' af Kwamie Liv.

- Man ser på tv, at jeg ser og lyder ærgerlig. Men da kameraerne er væk, er det noget lidt andet. Tårerne fossede ned ad mine kinder. Jeg blev så ked af det. Det var virkelig hårdt at ryge ud, siger han til Ekstra Bladet.

- Oppe i mit hoved havde jeg forberedt mig på, at jeg skulle fyre den af. Men da jeg stod på scenen, var der for meget spænding og for mange nerver. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Farvellet til 'X Factor' var en kæmpe nedtur for det unge talent, der røg ud af konkurrencen helt tilbage i november, hvor Six Chair Challenge blev optaget.

- Jeg var på nedtur, og jeg havde indset, at min rutsjebanetur var ved at være slut, siger Tobias Floor Dahlfelt, hvis situation fuldstændigt ændrede sig, da hans brag en en audition blev vist på tv for et par uger siden.

Hans version af Dean Lewis' 'Half a Man' gik amok og nåede endda til den australske stjerne, der er helt på røven over danskeren. Så meget, at Lewis i denne uge ringede Tobias Floor Dahlfelt op - og så var det danskere, der var helt på røven af ren benovelse.

- Jeg havde fået at vide, at der var sat 5-15 minutter af, men vi hyggesludrede i 20 minutter. Han virkede oprigtigt taknemmelig, siger Tobias Floor Dahlfelt, der har fået Dean Lewis mere end to år gamle sang til at stryge til tops på hitlisten.

Fælles drøm

Zoom-samtalen er formentlig ikke den eneste kontakt mellem de to sangere. Dean Lewis drømmer om, at de to i fremtiden skal jamme sammen - en drøm han deler med Tobias Floor Dahlfelt.

- Jeg skal love for, at rutsjebanen kører helt oppe på toppen, hvor det er sjovt nu. Armene er helt i vejret. Men det er også som om, skinnerne bliver lagt, mens jeg kører. Og turen bliver længere og længere og sjovere og sjovere, siger Tobias Floor Dahlfelt, der for en stund har lagt tømrerfaget fra sig for at hellige sig sang og musik.

- Jeg arbejder på højtryk på ny musik, som jeg håber, at jeg kan få ud i verden. Jeg har fået så meget inspiration den seneste uge. Det er helt sindssygt, så der skal bare skrives løs, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få min musik ud, siger en glad Tobias Floor Dahlfelt.

