Det så du ikke på tv: Ville ikke vælges

I aften skulle Jens sende en af sine bejlere hjem, men aftenen inden tog en af kvinderne fat i ham for at sige, at hun ville hjem

SPOILER-ALARM: Artiklen indeholder information om, hvad der sker i aftenens afsnit af 'Landmand søger kærlighed'.

De fleste melder sig til 'Landmand søger kærlighed' for at finde en at dele livet med på den romantiske banehalvdel.

Det var oprindeligt også derfor, at Lisbeth Hvid meldte sig til programmet og bejlede til den 'provokerende' landmand Jens.

Kærligheden blomstrede dog ikke mellem de to, men blandt tre andre. Nemlig Winnie, Anna og Lisbeth:

- Faktisk lige siden speeddaten hyggede vi os. Der var ingen konkurrence mellem os, og nogen gange glemte jeg helt, hvorfor jeg var med, lyder det grinede fra Lisbeth Hvid, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Det ser du ikke på tv

Derfor er Lisbeth Hvid heller ikke ked af udfaldet med Jens:

Annonce:

- Det, man ikke ser i fjernsynet, det er, at jeg bad Jens om en samtale aftenen inden, han skulle vælge, fordi jeg havde brug for at sige til ham, at jeg havde brug for, han stemte mig hjem. Der er for stor forskel på os, og jeg kunne ikke se mig selv bo på gården, fortæller Lisbeth om den fraklippede passage og fortsætter:

- Jeg vidste også, at Anna og Winnie rigtig gerne ville ham. Så af respekt for dem, så valgte jeg at melde det ud til Jens for at gøre hans valg nemmere. Jeg kan jo ikke vide, om han stadig havde fravalgt mig, men man kan sige, at det skulle han heller ikke tænke over så. Jeg havde pakket kufferten, og det hele var ude i bilen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var ikke kærlighed i luften mellem Lisbeth Hvid og Jens. Foto: Anders Brohus / TV 2

Holder stadig kontakten

I programmet siger hun også, at hende, Winne og Anna kommer til at holde kontakten, og det har også holdt stik:

- Vi sås her i august, hvor vi mødtes hjemme hos mig. Problemet er, at vi er langt fra hinanden, men vi er enige om at skulle ses en gang i mellem, og vi skriver også meget sammen.

- Men meldte du dig ikke til programmet for at få veninder? Blev dit fokus taget?

Annonce:

- Mit fokus kom lidt til at vende mod pigerne, men det hænger lidt sammen med, at mig og Jens er for forskellige i den måde, vi lever på, siger hun.

I dag er Lisbeth Hvid 'desværre' stadig single. Hun vil dog gerne finde en at dele livet med:

- Det ville jo være meget nemmere, hvis der bare kom en og ringede på min dør, og sagde: 'her er jeg, Lisbeth', afslutter hun muntert.

Du kan se 'Landmand søger kærlighed' hver tirsdag klokken 20.00 på TV 2. Hvis du ikke kan vente, så kan du streame snigpremieren allerede nu på TV2 Play.