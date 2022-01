Det så du ikke på tv: Virkelig ked af det

17-årige Noelle Knudsen fra Solrød Strand blæste alle tre 'X Factor'-dommere bagover til audition, og lørdag skulle hun igen bevise sit værd for at få fingre i en af Thomas Blachmans eftertragtede stole til Six Chair Challenge.

Selvom Blachman var tydeligt imponeret over Noelles talent, valgte han alligevel at forære hendes stol til Mads, hvilket sendte Noelle direkte ud i kulden.

Amatørsangeren er ked af at være røget ud af 'X Factor', indrømmer hun over for Ekstra Bladet, men har absolut intet imod at ryge ud til Mads.

- Mads og jeg har snakket rigtig meget om det efterfølgende, fordi Mads er virkelig ked af, at han tog min stol. Jeg kunne ikke forestille mig at ryge ud til nogen bedre end Mads. Jeg tror sagtens, han kunne gå hele vejen og vinde det hele, siger hun.

Mads og Noelle er gode venner og taler stadig sammen den dag i dag. Men han er ikke den eneste fra programmet, Noelle har fundet en ven i.

- Jeg blev rigtig gode venner med mange af de andre deltagere, og vi har stadig vores gruppechat, hvor vi skriver sammen hver dag og laver musik sammen, fortæller hun.

Noelle Knudsen har fået en masse venner fra programmet, som hun stadig har kontakt til. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Droppede skolen

Selvom Noelle er færdig i 'X Factor', betyder det ikke, at hun slipper musikken - tværtimod.

Amatørsangeren, der startede med at synge for blot et år siden, forklarer, at hun har skrevet flere sange, som hun snart gerne vil indspille og forhåbentlig lægge ud til lytterne på musiktjenesten Spotify.

- Jeg har altid været trukket af det kreative og elsker at producere musik og film. Derfor droppede jeg også ud af gymnasiet efter 1.g, fordi jeg følte ikke, at det var vejen frem for mig.

I dag er Noelle fastansat i Lagkagehuset, mens hun spiller i et band, 'The Pigments', ved siden af, som hun håber på at optræde offentligt med i fremtiden.

Og hvem ved, måske er det ikke sidste gang, vi ser Noelle på tv?

- Når jeg føler, at jeg er vokset nok som sanger, vil jeg helt klart overveje at melde mig til 'X Factor' igen. Det kunne være mega fedt at vende tilbage en anden gang, siger hun.

Du kan se 'X Factor' hver fredag på TV 2 og TV 2 Play klokken 20.

