Det ser du ikke på tv: - De er slet ikke så hårde

Dak Wichangoen fortæller, at de tre erfarne 'Masterchef'-dommere i virkeligheden ikke er så hårde, som de giver udtryk for

De erfarne 'Masterchef'-dommere Jesper Koch, Thomas Castberg og Jakob Mielcke kan til tider virke en anelse hårde i filten, når de uddeler kritik til de aspirerende kokke i det populære madprogram.

Men ifølge den nye kvinde på dommer-teamet, Dak Wichangoen, er de slet ikke så hårde, som de giver udtryk for.

- De er bare nogle legeonkler alle sammen, selvom de ser hårde ud på skærmen, siger hun med et grin.

Hun mener, at de i den nye sæson nok har haft godt af lidt kvindeligt præg.

- Jeg kommer med lidt flere krydderier i lommen end de tre herrer og med et andet blik, som jeg tror er godt. Og der kan da også godt gå lidt for meget mandehørm i den somme tider, så det er godt, at jeg bryder lidt med det, siger hun.

Herre spændt

Hidtil har Dak Wichangoen kun optrådt som gæstedommer i programmet, og hun glæder sig til at se sig selv i den nye rolle.

- Jeg er herre spændt på at se det og se mig selv i den der værtsrolle i et så etableret madprogram. De tre mænd har alle sammen en rolle, som de træder ind i, og jeg vil gerne komme ud som Dak. Rent fagligt er jeg ikke så bange, for jeg ved, hvad jeg snakker om.

- Og så bliver det spændende at se deltagerne, og hvordan de tager sig ud, for vi ser jo kun halvdelen som dommere, når vi er i studiet. Vi ser jo kun, det der sker, der hvor vi lige er, siger hun.

Dak Wichangoen mener, at de tre mandlige dommere har haft godt af lidt kvindeligt præg. Foto: Nent Group Danmark

Heldigvis har der ikke været de store uenigheder blandt de tre dommere undervejs.

- Hun er vildt sej

- Det var sjovt for mig at se, både hvor enige og uenige vi kunne være over en ret. I det store billede var vi meget enige, men de små detaljer kunne godt skabe uenighed. Det har været en sjov proces. Og det er også kommet bag på mig, at jeg har lært noget nyt gennem processen. Men det er det fede ved branchen - den bliver ved med at give, siger hun.

For Dak Wichangoen har det også været en stor ting at stå side om side med Jesper Koch, som hun stod i lære hos i sin tid.

- Jeg indtog ikke elevrollen, og det var jeg faktisk lidt overrasket over. Vi kunne supplere hinanden godt med hver vores synspunkter, og jeg voksede mere og mere med opgaven, siger hun.

Den nye sæson af 'Masterchef', som sendes på TV3, har premiere 1. februar.

