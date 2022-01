Det ser du ikke på tv: - Det gjorde pisseondt

Hvis du i aften tænder for TV2-programmet 'Ingemann og Kongerækken', så lægger du måske mærke til, at vært Peter Ingemann er knap så let på tå.

Det skyldes en farlig blanding af vin-indtag, en mørk skov og en træfod.

I et opslag på sin Instagram-profil, fortæller Peter Ingemann, at han på en sejltur ved Gudenåen kom lettere galt afsted.

'En trærod kom i vejen og med en koldbøtte, der var en cirkusartist værdig (dog ikke landingen), slog jeg panden mod en gren, brækkede mine briller i to dele og fik en tredjegrads forstuvning (en my fra en brækket fod), skriver han blandt andet i opslaget, hvor tv-værten også har del nogle af sin fod, der er gul og blå.

Som at gå på nåle

Til Ekstra Bladet fortæller Peter Ingemann, at han efter sit uheld måtte bide smerten i sig, da han ugen efter var på optagelse til 'Ingemann og Kongerækken'.

'Hvert eneste skridt var som at gå på nåle. Det gjorde pisse ondt. Samtlige seks program-oplæg er lavet efter mit stunt, uden teleprompter eller skilte med teksten. Alt skulle læres uden ad. Det er sgu svært i sig selv, men når din fod samtidig føles som om, den er brækket, så er det FANDME svært at koncentrere sig,' skriver tv-værten i en sms.

Der var ikke kun Peter Ingemann, der led under optagelserne. Foto: Bjarke Kruse

På trods af, at det er snart fem måneder siden, værten kom galt afsted, så kniber det stadig med at dyrke motion.

'Den har det ok igen, selvom jeg ikke kan stå op på min spinningcykel og ikke kan løbe endnu. Så jeg cykler siddende indtil videre, forklarer Ingemann.

Heldigvis får han et par nye briller på mandag, skriver han.

'Ingemann og Kongerækken' kan ses på TV2 og TV2 Play.