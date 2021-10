Det ser du ikke på tv: Stukket af giftig skorpion

At der er kryb og klamme dyr i de eksotiske omgivelser i 'Robinson Ekspeditionen', kommer nok ikke bag på mange.

Heller ikke deltageren Amanda Sascha, der medvirker i årets udgave af det populære TV3-program. Alligevel havde hun håbet, at hun ville blive forskånet for direkte kontakt med de værste af slagsen.

Men sådan gik det ikke.

En nat, efter Amanda Sascha havde flyttet hold og var ankommet til den strand, hvor Hold Nord holdt til, blev hun nemlig vækket ved et jag af smerte i sin hånd.

- Vi ligger og sover, første eller anden nat efter vi var kommet til Hold Nord, og så kommer der pludselig et stik på min hånd. Jeg får et kæmpe chok, for det gør sindssygt ondt, og jeg skriger og råber af smerte, fortæller hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Anders siger så, at jeg skal lægge mig ned og sove videre, fordi det nok bare er en krabbe, men det kunne jeg bare mærke, at det ikke var.

Amanda Sascha har foruden 'Robinson Ekspeditionen' medvirket i 'De dyre piger' på DR. Foto: Nent Group Danmark

Risikerede sygdom

Der er så mørkt i shelteret, at Amanda Sascha og de andre ikke kan se det dyr, der har stukket hende. Men nærmest med det samme bliver flere af de andre også stukket.

- Vi løber ud af shelteret, og vi tør nærmest ikke at gå derind igen. Og min hånd er blevet helt følelsesløs, hvis man ser bort fra, at det prikker og svier, fortæller hun.

Derfor opsøger de sammen den læge, der er tilknyttet produktionen.

- Lægen giver os medicin, og sårene bliver renset, og han forklarer os, at det er meget vigtigt, at vi får slappet af og tager medicinen, for ellers kan vi blive meget syge. De er ikke så gode til engelsk, så det er svært at forstå, hvor alvorligt det egentlig er, men lægen forklarer, at det er en skorpion af en art, der har stukket os, siger Amanda Sascha.

Værste frygt

Resten af natten sover holdet uden for shelteret i regnet, så de får ikke meget søvn. Og Amanda Sascha fortæller, at der går to dage, før hævelsen og ømheden i hendes hånd er forsvundet.

- Det var min værste frygt at blive bidt af et klamt dyr dernede, og så skete det. Det er ret voldsomt, at man pludselig bliver bidt af noget, der kan gøre en meget syg, fortæller hun og tilføjer:

- Og dagen efter havde vi det også virkelig dårligt, da vi skulle sove. Vi var nødt til at tage alt ud og ryste alting, så vi var sikre på, at dyret var væk.

Hvordan det går Amanda Sascha og de andre deltagere i 'Robinson Ekspeditionen', kan du følge mandag klokken 20 på TV3 og på Viaplay.

Flere tidligere 'Robinson'-deltagere har fortalt om skader og følger fra tv-eventyret, der har givet dem men for livet. Læs om det her.

Det ser du ikke på tv: Stukket af giftig skorpion

