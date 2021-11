Sanger og skuespiller Micky Skeel er blevet voksen og følsom som godt gift 32-årig og far. Nu forsøger han at gøre en indsats for, at folk ikke ender i depression

Micky Skeel Hansen har været både skuespiller og sanger i mange år, men det er først nu som 32-årig, at han virkelig ved, hvem han er som kunstner.

Han vil bare lave det, han har lyst til - og hviler mere i sig selv.

Det kommer til udtryk i hans dybt personlige sange, hvor han blandt andet har skrevet om smertelige oplevelser i barndommen.

- Jeg har droppet at tænke over, hvordan man skiller sig ud – det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Nu lavede jeg en sang her for lidt siden ('Hvis bare jeg kunne se', red.), der handlede om at være barn midt i en skilsmisse, hvilket virkelig er et tungt emne. Men det har gjort, at folk har ændret fuldstændigt syn på mig. Så sådan nogle personlige ting er det, jeg lever og ånder for nu, fortæller Micky Skeel og fortsætter:

- Det er lidt en gammel saying, at det skal gøre ondt, før det gør godt. Men jeg advokerer meget for, at folk skal være mere åbne og italesætte de problemer, de har. Det dér med at gå med tingene selv, det oplever jeg rigtig meget, og folk får depressioner som aldrig før, så jeg sætter en stor ære i at folk er mere åbne, siger han.

Skjulte interesser

Han er aktuel i Discoverys 'Jaget vildt', der netop er gået i luften med en ny sæson, men de fleste vil nok kende Micky Skeel som den ene halvdel af popgruppen PULS, der havde en række store hits i 2011-2012 - bl.a. sammen med Ole Henriksen. Andre husker ham måske som skuespiller i blandt andet 'Den skaldede frisør', 'Familien Gregersen', 'Af banen' og 'Remix'.

Men det er musikkarrieren, der er den vigtigste. Og dog. Privat er Micky Skeel således siden 2019 gift med musikeren Jytte, som han også har en lille søn, Romeo, sammen med. Se billeder af Jytte og billeder fra brylluppet her.

- Jeg er blevet lidt mere åben for at vise, hvem JEG er – blandt andet er det derfor, jeg er med i 'Jaget vildt'. Drømmen er musikken – den står skarpest. Men hvis der kommer nogle flere tv-åbninger, så er jeg åben over for det, for det var pissesjovt, fortæller Micky Skeel.

- Er der ikke også en skjult interesse i at være på tv - det er jo en god reklame for dig som kunstner?

- Hånden på hjertet – det er da en form for personlig branding at være med, ja. Før i tiden ville jeg bare gerne være musiker og tages seriøst som dét, men nu er jeg mere blevet en, som gerne vil vise noget personlighed og vise, hvem jeg er. Det kan man gøre ved at være med i sådan nogle ting her, siger Micky Skeel.