Det skal pengene bruges på

Nikolaj og Anne K. blev vinderne af 'Paradise Hotel' 2021.

Mens Nikolaj dog måtte gå tomhændet derfra, idet Anne K. smed kuglen, kan Anne K. glæde sig over at være blevet 200.000 kroner rigere.

Ligeledes kan Léa, som ellers tabte finalen, glæde sig over at være blevet hele 300.000 kroner rigere, da Anne K. valgte, at hun skulle vinde den resterende pengesum op til 500.000 kroner.

Nu afslører de to paradisoer, hvad pengene skal bruges til:

- Jamen, jeg ved det faktisk ikke helt. Lidt nogle kedelige ting - noget opsparing, nogle investeringer, nogle aktier. Og så skal Léa og jeg nok ud og fejre det på en eller andet måde. En lille rejse, fortæller vinderen.

Men det er ikke kun fremtiden, hun investerer i.

- Selvfølgelig skal jeg også ud og forkæle mig selv, det skal ikke kun gå til nogle kedelige ting, men lige for nu, så tager jeg det stille og roligt med pengene. Jeg skal ikke forhaste noget, lyder det.

Foto: Nent Group

Ekstra hygge i Paris

Det er dog ikke kun Anne K., der er fornuftig med sine penge. Heller ikke Léa har tænkt sig at brænde dem af på sjov og ballade.

- Pengene skal bruges på opsparing. Det er et lidt kedeligt svar, men jeg er studerende, så det er rart at have en god opsparing. Jeg prøver ikke at være alt for uansvarlig, forklarer Léa, som dog har planer om at bruge lidt af pengene på en fejring af 'Paradise'-finalen.

- Jeg skal ud at spise en middag min søster i dag. Dog ikke til 300.000 kroner, men det er mig, der giver. Vi er i Paris, så vi skal bare hygge os. Jeg køber nok også lige en ekstra drink eller to, nu hvor vi er her, og jeg lige har vundet en masse penge, fortæller Léa og tilføjer:

- Anne K. og jeg har også snakket om, at vi skal ud at rejse. Hvor og hvornår vides dog ikke.