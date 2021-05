Dét sker der med 'Sommerdrømme'-husene

Et par bliver i aften et sommerhus rigere, når finalen i 'Sommerdrømme' sendes

Når 'Sommerdrømme' i aften ruller over skærmen på TV 2, bliver det afsløret, hvem af programmets fire hold, der vinder deres drømmesommerhus i Marielyst på Falster.

Programmets optagelser, hvor deltagerparrene knoklede i syv uger for at bygge og indrette deres sommerhuse, foregik i sensommeren sidste år, så siden september har de fire par vidst, hvem der løb med sejren og fik lov at beholde sommerhuset.

I aften bliver det afsløret for offentligheden, men allerede nu er de tre færdigindrettede sommerhuse, som ingen vinder, blevet solgt. Det afslører TV 2.

- Vi havde åbent hus med deltagerne i weekenden, og i den forbindelse solgte vi husene. Der var faktisk en del interesserede, fortæller Søren Milo fra firmaet Skanlux, der har sponsoreret husene i 'Sommerdrømme'.

En stigning på 300.000 kroner

Da programmet begyndte, blev sommerhusene vurderet til omkring to millioner kroner. De tre sommerhuse er dog blevet solgt for 300.000 kroner mere.

De nye ejere får ikke blot et råt sommerhus. Al inventar og nips i 'Sommerdrømme'-husene følger nemlig med.

Til gengæld skal køberne af sommerhusene selv stå for hækbeplantning mellem de tre huse, der lige nu står uden decideret skel.

Søren Milo fortæller, at ingen af 'Sommerdrømme'-parrene selv var interesseret i at beholde husene. Mens den ene køber er fra Roskilde, er to af de andre fra lokalområdet i Marielyst.

Når 'Sommerdrømme' ruller over skærmen, er der meget, der ikke vises. Det kan du læse mere om her.

Se finalen i 'Sommerdrømme' i aften klokken 20.00 på TV 2 og allerede nu på TV 2 Play.