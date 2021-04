Det store Oscar-overblik: Sådan gik det

Her er Oscar-vinderne

Bedste film: 'Nomadland'

Bedste instruktør: Chloé Zhao (for 'Nomadland')

Bedste kvindelige birolle: Youn Yuh-jung (for 'Minari')

Bedste mandlige birolle: Daniel Kaluuya (for 'Judas and the Black Messiah')

Bedste kvindelige hovedrolle: Frances McDormand (for 'Nomadland')

Bedste mandlige hovedrolle: Anthony Hopkins (for 'The Father')

Bedste internationale film: 'Druk'

Bedste klipning: 'Sound of Metal'

Bedste lyd: 'Sound of Metal'

Bedste originale manuskript: 'Promising Young Woman'

Bedste adapterede manuskript: 'The Father'

Bedste fotografering: 'Mank'

Bedste animationsfilm: 'Soul'

Bedste animerede kortfilm: 'If Anything Happens I Love You'

Bedste dokumentar: 'My Octopus Teacher'

Bedste korte dokumentar: 'Colette'

Bedste kortfilm: 'Two Distant Strangers'

Bedste kostumer: 'Ma Rainey's Black Bottom'

Bedste make-up og hår: 'Ma Rainey's Black Bottom'

Bedste visuelle effekter: 'Tenet'

Bedste sang: 'Fight for You' (fra 'Judas and the Black Messiah')

Bedste musik: 'Soul'

Bedste produktionsdesign: 'Mank'