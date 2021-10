- Det var en kæmpe fejl

No hard feelings

Ida er dog meget tilfreds med, at hun tog imod udfordringen med oprejst pande, og hun bærer ikke nag.

- Jeg har no hard feelings. Jeg er godt klar over, at det er et spil. Man kan sige, at for dem ville det måske have været taktisk bedre at sende Johannes, for han havde sikkert vundet, men jeg kan godt forstå dem. Og jeg er ikke uvenner med nogen, fortæller hun.

Hun er også glad for, at hun fik oplevet dødskampen mod den tidligere holdkammerat Martin Svensson.

- Det var pissefedt. Selvom jeg taber, syntes jeg, det var fedt, og det er nok også den hårdeste dødskamp, der har været indtil videre, siger hun og tilføjer:

- Jeg er glad for, at det var ham, jeg tabte til. Når jeg skulle ryge ud, er jeg glad for, at det til en af de stærke. Og jeg føler også, jeg kom godt igen i kampen, selvom jeg var langt bagud til at starte med.

Hun og Svensson har det da også godt sammen den dag i dag.

- Man ser det ikke på tv, men Svenne og jeg havde det rigtig godt sammen. Vi kan begge to godt sige nogle ting, som lyder hårde, men vi ved også godt, at det bare er for sjov. Så det var da også lidt fedt, at han røg ud lige bagefter, så vi kunne bo sammen på hotellet, siger Ida.