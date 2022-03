- Det var en katastrofe

'Katastrofe', 'skammeligt', 'dårligt' og 'en fornærmelse'.

Det var nogle af de mindre flatterende ord, som Thomas Blachman brugte om Lorenzo & Charlos optræden under fredagens 'X Factor'-liveshow, hvor de fortolkede hittet 'Efter festen' af Sneakers.

Gruppen endte da også i farezonen sammen med gruppen Wela & Garcia, men i sidste ende var det Kwamie Livs gruppe, Lorenzo & Charlo, som Martin Jensen valgte at frede.

Men da Ekstra Bladet mødte dem efter den dramatiske afgørelse fredag aften, var det bestemt ikke to glade mænd, vi mødte.

- Vi har det ad helvede til. Det var ikke den sang..., lød det indledende fra Charlo.

- Vi lever, og vi lærer. Det var en god oplevelse. Fantastisk. Respekt til Wela & Garcia, de gjorde det fandeme godt, lød det videre fra Lorenzo.

Det endte med at være Wela & Garcia, der måtte forlade 'X Factor'. Foto: Jonas Olufson

Problemerne ramte

Charlo fortalte videre, at de havde kæmpet med flere problemer forud for andet liveshow.

- Vi havde nogle problemer før liveshows. Vi vidste, hvad vi skulle synge fire dage før, så vi skulle lære sangen og dansen på én dag. Det var totalt stressende, lød det videre fra Charlo, der fortsatte:

- Vi vidste godt på forhånd, at det ville blive svært. For vi havde andre planer. Vi fandt ud af i mandags, at det ikke kunne lykkes, så mandag nat fandt vi en anden sang, og det er ikke nemt med sådan en som Sanne (Salomonsen, red.). En soulmusiker. En legende. Og tonerne var høje. Hvis vi skulle gøre det godt, skulle vi bruge en uge eller to. Men det var et forsøg værd.

- Det var, som det var. Vi havde andre planer. Men der er ingen undskyldninger. Det er en del af showet. Man arbejder under stress. Det er sådan, programmet er. Vi vidste godt, at det var sådan, da vi meldte os til. Vi skal bare gøre det bedre næste gang, lød det videre fra Lorenzo.

Foto: Jonas Olufson

Hård kritik

- I fik meget hård kritik af Blachman. Han kaldte det skammeligt, en katastrofe - hvad tænker I om det?

- Han skulle skamme sig, skulle han. Ej. Han har ret i meget af det, han siger. Han har været der i 15 år. Han snakker ikke bare. Det er, hvad det er, lød det fra Charlo.

- Er det fortjent, at det er jer, der går videre frem for Wela & Garcia?

- Det er svært at sige. Respekt til dem, for de gjorde det virkelig godt, lød det fra Lorenzo.

De to er sikre på, at de kommer til at gøre det meget bedre næste fredag.

- Næste gang er noget helt andet. Det kan du ikke sammenligne med det her. Det var en katastrofe. Vi har noget i vente til næste gang, lød det fra Charlo, der blev suppleret af Lorenzo:

- Det var godt, vi kom i farezonen, for måske følte vi os lidt for sikre på scenen. Vi blev vækket.

