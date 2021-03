Selvom Christina arbejder 80 timer om ugen, havde hun fået opbygget en gæld på hele 638.000 kroner, da 'Luksusfældens' eksperter kom på besøg for at hjælpe hende med at få styr på økonomien.

Selvom hun var i tvivl, om hun skulle lægge sin økonomi ud foran tv-seerene, har hun ikke fortrudt, at hun meldte sig til programmet.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen i forbindelse med programmet.

- Jeg var ret i skeptisk i starten, men det ændrede sig hurtigt. Man tænkte da på, at nu skulle hele min baggrund og historie rulles ud foran hele Danmark, men det, 'Luksusfælden' har hjulpet mig med, har jeg ikke kunnet gøre selv, så jeg er egentlig lidt ligeglad med, hvad folk har af meninger.

Kæmpe-gæld: Brugte over 10.000 kroner på mobilspil

Særligt én udgiftspost fik eksperterne til at spærre øjnene op. Christina havde nemlig på et år brugt 10.000 kroner på mobilspil.

- Det var en øjenåbner, så det er fuldstændig slut, fortæller hun.

Måtte sygemeldes

Christina har kæmpet med stress og depression, efter hun var i et længerevarende voldeligt forhold. Det endte med at være så slemt, at hun ikke kunne bevæge sin ben og måtte sygemelde sig. Det var starten på en økonomisk nedtur, som Christina den dag i dag mener bidrog til hendes dårlige mentale helbred.

Christina fik at vide, at hun på et år havde brugt 10.000 kroner på mobilspil. - Det var en øjenåbner, så det er fuldstændig slut, fortæller Christina. Foto: NENT Group Danmark

- Jeg har haft en masse ting, jeg skulle sloges med. Så begyndte økonomien bare at fylde mere, og jeg tror, at nogle af de ting, jeg har kæmpet med, er blevet større på grund af min økonomi. Det kan jeg mærke nu, når det går bedre, nu der er kommet styr på min økonomi, siger Christina og fortæller videre, at hun i dag får hjælp til sit mentale helbred:

- Jeg har også fået råd til psykolog igen, som var noget af det, jeg havde valgt fra. Det var nok et dumt valg, men det gør man jo, når man skal have tingene til at løbe rundt.

Det lykkedes 'Luksusfældens' eksperter at nedbringe Christinas gæld med 209.000 kroner og dermed give Christina muligheden for at blive på gældfri på lidt over fem år. Christina fortæller, at det går godt med at følge eksperternes plan.

Faldt for bitcoin-annonce: Blev snydt for en kvart million

- Det er gået ekstremt godt. Jeg har fået meget mere ro, der er kommet styr på min økonomi. Det har sgu været en virkelig god oplevelse at være med i 'Luksusfælden'. Det er det bedste, jeg har gjort, for mig selv.

I denne sæson af 'Luksusfælden' er der debuteret en ny ekspert. Læs mere om den nye ekspert og hendes fortid her (+)