Det var en stor drøm

'Bacheloren' skal være vært på et helt nyt realityprogram, og det er ifølge Jaffer Janjooa en uforløst drøm, der går i opfyldelse.

De fleste kender nok Jaffer Janjooa for sin deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen' eller 'Bachelor'. Nu står han i spidsen for et helt nyt realityprogram 'Good Luck Guys'.

Det er som sagt ikke første gang, at Jaffer Janjooa laver reality, men det er første gang, at han træder i værtsrollen. Da Ekstra Bladet mødet Jaffer Janjooa til pressedag på 'Good Luck Guys' fortæller han, at rollen som vært falder ham helt naturlig.

- Jeg vidste ikke, at jeg drømte om det. Men da jeg blev spurgt, var det en ting, jeg kun drømte om, siger Jaffer Janjooa.

Nu har Jaffer Janjooa både været vært og deltager på forskellige realityformater, og står det til ham vil han til hver en tid foretrække rollen som vært.

- Det giver noget ansvar, og hvem kan ikke lide at få det?, siger Jaffer Janjooa.

'Good Luck Guys' følger seks influencerpar, der begiver sig ud på et hektisk eventyr i Thailand, drevet af et brændende ønske om at opdage deres indre eventyrer.

13 dage uden hverdagens luksus mellem kryb, kravl og kokospalmer har de bevæget sig ud på deres livs eventyr, sådan lyder plottet til det nye realityprogram.

