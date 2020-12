Efter 11 omgange 'Vild med dans' er skuespiller Merete Mærkedahl efterhånden vant til at stille sig frem for tusindvis af seere, men ved lørdagens semifinale blev hun alligevel særligt udfordret.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet taler med hende og hendes dansepartner, Thomas Evers Poulsen, efter showet.

- Sambaen var en udfordring, men det var kjolen bestemt også. Thomas plejer at vælge nogle kjoler, jeg skal prøve, og jeg plejer at prøve seks-syv kjoler for at finde ud af, hvilken stil der passer til både mig og dansen, siger hun og fortsætter:

- Han tog den med, og det var den sidste kjole, jeg prøvede. Jeg spurgte, om jeg virkelig godt kunne bære sådan en kjole, men så tænkte jeg 'fuck det'. Det var grænseoverskridende, men hvornår skulle man ellers have sådan en kjole på, hvis ikke det skulle være i 'Vild med dans'? Det var et stort skridt for mig.

Man kunne ikke se på Merete Mærkedahl, at hun ikke er vant til at svinge hofterne i sådanne kjoler. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Første gang nogensinde: - Det er sindssygt

Havde sagt nej

Kjolen, som viser Merete Mærkedahls bare mave til begge sider, bar hun i aftenens samba.

Og hun slår fast, at hun faktisk havde det ganske godt med at have den på.

- Det er den mindste beklædningsgenstand, jeg har haft på som privat person i offentligheden, og når jeg ikke lige spiller skuespil, for det er noget andet. Men jeg følte mig vældig godt tilpas i den, og det havde jeg ikke troet. Havde man spurgt mig i det første program, om jeg ville tage sådan en kjole på, havde jeg sagt nej, siger hun.

Om Merete Mærkedahl, der sammen med Thomas Evers Poulsen klarede sig videre til finalen, tropper op i noget lignende næste lørdag, vil tiden vise.

I chok: - Jeg er overdrevet ked af det

- Vi må se, hvilken kjole der passer til dansen i finalen, men nu har jeg jo prøvet det, så det vil jeg ikke afvise, siger hun.

Parret blev rost af dommerne for deres samba. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Med i finalen er desuden skuespiller Albert Rosin Harson og Jenna Bagge samt skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst.

Det blev influencer Emili Sindlev, der med partneren Mads Vad måtte forlade lørdagens semifinale.

Finalen i 'Vild med dans' sendes lørdag på TV2 og TV2 Play.