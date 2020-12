- Det var mirakuløst

Nanna 'Oh Land' Fabricius har haft sin baby med under optagelserne til den kommende sæson af 'X Factor', hvor hun roser den nye mand i dommertrioen

Nanna 'Oh Land' Fabricius er tilbage i dommertrioen til næste års 'X Factor', hvor hun vil indstille sigtekornet på den sejr, der i de seneste tre sæsoner er gået til en af Thomas Blachmans artister.

Når danskerne fra 1. januar kan følge slagets gang i 2021-udgaven, vil man blive vidne til en Nanna 'Oh Land' Fabricius, der få uger forinden havde født en lille søn og derfor måtte have den lille med på optagelserne.

- Det giver et stik i maven

Det gik overraskende godt, fortæller hun, da Ekstra Bladet interviewer hende over en telefonforbindelse.

- Jeg fik seks ugers barsel. Tre uger efter fødslen stod jeg til pressemødet og seks uger efter begyndte vi på auditions. Det er jo meget normalt i USA, men det er ikke, fordi jeg ligefrem vil anbefale det til folk, der er førstegangsfødende i hvert fald, griner hun.

Ret mirakuløst

Forud for optagelserne havde hun sammen med sin kæreste, Adi Zukanović, lagt en nærmest slavisk plan for, hvordan det ambitiøse projekt skulle blive en succes, ligesom hun havde indgået ubrydelige aftaler med produktionen om sønnen.

- Jeg havde lavet helt klare aftaler med produktionen om, at hver gang han skulle ammes, så skulle jeg have en pause. Så han var faktisk med på alle optagelserne, og så viste det sig, at han var som et schweizisk urværk. Hver gang vi havde pause, var han vågen, så vi behøvede faktisk ikke at afbryde én eneste optagelse, hvilket er ret mirakuløst egentlig, siger 'Oh Land'.

Årets dommertrio: Thomas Blachman, Nanna 'Oh Land' Fabricius og Martin Jensen. Foto: Mogens Flindt

Noget helt, helt andet

I den nye sæson er Lars Ankerstjerne byttet ud med dj'en Martin Jensen. Det har været en anderledes oplevelse, fortæller hun.

- Jeg synes, der er god stemning i dommerpanelet. Martin er noget helt, helt andet, og det er ret vildt, vi er en trebenet skammel, som skal kunne balancere. Det er vildt, hvor meget det betyder pludselig at få en helt ny energi ind. Det er, som om at hele konstellationen er blevet anderledes, og energien ændret, siger 'Oh Land'.

- Han kan vel umuligt være ligeså rapkæftet som Ankerstjerne?

- Det synes jeg faktisk, at han er på sin egen måde. Han er ikke den pæne dreng i klassen, der sidder og rækker fingeren op. Han er bramfri og sig selv, så det er ikke, fordi han sidder og stryger alle med hårene, lover hun.

Nanna 'Oh Land' Fabricius er i forvejen mor til sønnen Svend, som hun har med eksmanden Eske Kath.

Den nye sæson af 'X Factor' har premiere 1. januar. Liveshows går i gang 26. februar.