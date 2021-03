- Det var rystende

Fredagens 'X Factor' sluttede dramatisk, da dommer Thomas Blachman frem for sin egen gruppe, Ida og Neva, valgte at sende Vilson Ferati videre til næste liveshow.

Og selvom Vilson er glad for Blachmans valg, er han overrasket over, at han overhovedet stod i farezonen.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet taler med ham efter showet.

Blachman: - Det var op ad bakke

- Det har ikke været det fedeste i dag, og jeg står med en meget blandet følelse, for jeg havde virkelig ikke set det komme. Jeg synes egentlig, at jeg klarede det hele fint, og jeg har ikke glemt noget tekst eller noget, og så røg jeg alligevel i farezonen, siger han og fortsætter:

- Det er selvfølgelig mega dejligt og fedt, at jeg er endt med at gå videre, men det er samtidig også hårdt, når man når derud, hvor jeg var i dag.

Øver og øver - Tror du, der er noget om det her med, at Martin måske fejler, og at der er et eller andet, I skal ændre? - Jeg ved det ikke. Det kan umuligt være, fordi vi ikke øver nok, for vi øver utroligt meget på de her sange, og jeg går virkelig op i det, siger Vilson og fortsætter: - Måske er det bare ikke det, folk gerne vil høre derude. Måske rammer vi ikke folk nok med de rigtige sange. Men vi gør alt, hvad vi kan, men det er svært at finde ud af, hvad det er folket kan lide. Vis mere Luk

Har måske slået fejl

Også Martin Jensen er uforstående over for, at Vilson endte i farezonen.

- Vilson er med videre, det er fantastisk, men det var også rystende, at han kom i farezonen. Jeg havde ikke set ham havne der, lyder det fra Martin Jensen.

Martin Jensen var glad for at få Vilson med videre. Foto: Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Du nævner i showet, at det måske er dig, der fejler. Hvad mener du med det?

- Enten er det mig, der har slået fejl, eller også er der måske kun tyve stemmer op til nummer seks, det er der ingen, der ved. Og jeg synes faktisk, Vilson gjorde det skidegodt i dag.

Kæmpe chok: - Det gør virkelig ondt

Selvom Martin Jensen glæder sig over Vilsons triumf, ærgrer han sig over, at det blev på bekostning af Ida og Neva.

- Jeg er ærgerlig over, at Ida og Neva stod i farezonen. Deres performance var god, de gjorde det godt, og de viste deres artistiske formåen i det, de lavede. Men jeg føler også, det er det bedste, at de ikke er med, for det ville ødelægge dem fuldstændig, hvis de fortsatte. De er ikke klar til at blive hatet, sådan som de er blevet, siger han.

Vilson slog Ida og Neva på målstregen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Hvordan det går Vilson Ferati og de andre deltagere i 'X Factor' videre i showet, kan du følge på TV2 og TV2 Play fredag.

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, mener, at showets fokus på hadbeskeder fyldte alt for meget. Læs hele hans anmeldelse her (+).