Oh Land har svært ved at forstå, hvordan Lucca endte i farezonen i fredagens 'X Factor'-liveshow

Det var ikke mange, der havde set det komme, at det skulle være storfavoritterne Lucca og The Kubrix, der skulle i omsang ved fredagens 'X Factor'-liveshow.

Også Luccas mentor, Oh Land, var noget chokeret over at se både Lucca og The Kubrix i farezonen.

- Det var så ulogisk og åndssvagt, at jeg ikke rigtig kunne blive ægte bange, fordi jeg tænker bare, at når to af de bedste deltagere skal stå i farezonen i live fem, så ved jeg ikke, hvad der er op og ned, fortæller Oh Land til Ekstra Bladet

I chok: - Det er en kæmpe lussing

Bookmakerne har længe haft Lucca som den klare favorit til at være dette års vinder af 'X Factor', og det tror Oh Land måske kan være en af grundene til, at Lucca endte i fredagens farezone.

- Jeg tænker, det kan være, at de har virket for sikre, fordi de har ligget så langt fremme hos bookmakerne, så har folk tænkt, at dem stemmer de andre på, så det behøver jeg ikke, siger 'X Factor'-dommeren.

Oh Lands deltager Lucca røg i farezonen, men hun klarede sig videre til semifinalen i 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Oh Land kunne i sidste ende ånde lettet op, da Martin Jensen valgte at sende Thomas Blachmans gruppe The Kubrix ud og dermed sende Lucca videre til semifinalerne.

Skrider fra studiet: - Jeg er så gal

Oh Land har dermed alle sine tre deltagere tilbage. Hun fortæller, at seerne derfor godt kan glæde sig til næste uges semifinale:

- Jeg er så glad, fordi showet på næste fredag kommer de alle tre til at lave nogle åndssvagt fede ting. Så næste liveshow glæder jeg mig så meget til, nærmest mere end finalen, siger hun.

Lucca var, indtil fredagens liveshow, storfavoritten hos bookmakerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

