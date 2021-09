- Det var smertefuldt

I aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' blev det den yngste deltagers tur til at forlade øen.

Til Ekstra Bladet fortæller 23-årige Adelina, at det kom som noget af et chok, at det netop blev hende som måtte forlade ekspeditionen.

- Det kom meget bag på mig. Jeg var slet ikke klar over, at jeg var kommet på de andres læber.

Holdkammeraterne havde nemlig bildt hende ind, at det var Idas tur til at ryge ud. Men til ø-rådet gik alle stemmerne altså på Adelina.

Smertefuldt

Og det var bestemt ikke med sin gode vilje, at hun nu måtte vende snuden mod Danmark.

- Det var meget smertefuldt for mig. Jeg var i sindssyg god form, og jeg havde masser at byde ind med, og så passede jeg godt ind med de andre, fortæller Adelina og fortsætter:

- Jeg synes ikke, det gav mening, at det blev mig, da jeg lige havde klaret mig super godt i en udfordring. Det var ærgerligt, at de andre på holdet kun havde én ide om, hvordan en rigtig 'Robinson-deltager' skal være, fortæller hun og hentyder til holdkammeraternes kommentarer om hendes petite fysik.

Skuffet

Selvom Adelina ikke bærer nag overfor nogle af de andre deltagere, da hun godt er klar over, at det er et spil, så var det svært ikke at blive skuffet over kammeraterne, der ikke havde været fuldstændig oprigtige overfor hende.

- Jeg var mest skuffet over Svensson. For noget som man ikke ser på TV, det er, at Svensson bruger rigtig meget tid på at fortælle mig, at han sindssygt gerne vil spille med mig. Det havde han ikke behøvet, hvis han alligevel ville smide mig ud, fortæller hun.

'Robinson Ekspeditionen' vises på TV3 mandag klokken 20 og kan streames på Viaplay.

