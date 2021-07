- Det var som at være utro

Det har ikke været let for bejleren Jaffer Janjooa at være omgivet af 18 smukke kvinder, der har kæmpet for at få opmærksomhed i TV 2-programmet 'Bachelor'.

Selvom det for nogen kan lyde som et luksusproblem, så har det ifølge Jaffer ikke altid været en dans på roser.

- Det var megahårdt. Gennem hele programmet, følte jeg, at jeg nærmest var utro. Det at være vild med en og gå på date med en anden. Jeg havde det megasvært. Man kan jo ikke bare sige til personen, at man ikke synes om dem, fordi der var jo flere tidspunkter, hvor jeg synes om flere personer, siger Jaffer til Ekstra Bladet.

- Føler du, at du har givet falske forhåbninger til nogen?

- Jeg ville selvfølgelig ikke såre nogen eller love dem for meget. De trak fuldstændig ind i det, og det gik jeg meget med tankerne omkring. Jeg havde det så dårligt op til flere gange, siger Jaffer.

Der blev datet til den helt store guldmedalje, mens Jaffer var med i TV2-programmet. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Han er derfor også glad for, at der undervejs i programmet hele tiden blev sorteret nogen fra.

- Det var dejligt, at der blev cuttet ned. Det var hårdt, og der var mange ting, man skulle huske at sige, når man skulle vælge nogen fra. Jeg havde mange følelser ude, og mange tanker gik gennem hovedet, forklarer han.

Se de sidste afsnit af 'Bachelor' tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge på TV2 Play.

Alting er altid lidt større og vildere i USA, og det gælder også skandalerne i den amerikanske udgave af tv-programmet 'The Bachelor', som både tæller utroskab, polititilhold og trekantdramaer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------