Discovery-stjerne dræbt under tv-optagelser

Ryan Fellows fra Discovery-programmet 'Street Outlaws: Fastest in America' er omkommet i en ulykke under tv-optagelserne

Den 41-årige gaderacerkører Ryan Fellows er blevet dræbt i en bilulykke under optagelserne til Discovery-programmet 'Street Outlaws'.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet TMZ og Variety, ligesom dødsfaldet bekræftes på programmets Twitter-profil:

'Street Outlaws-familien er knust over ulykken, der førte til Ryan Fellows tragiske død. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med Ryans kære, mens de bearbejder dette pludselige og tragiske tab'.

Ifølge TMZ skete ulykken i Las Vegas søndag morgen under optagelserne til 'Street Outlaws: Fastest in America'. Ifølge mediet mistede Ryan Fellows kontrollen over sin Nissan 240z kort før målstregen, hvorefter bilen rullede rundt og brød i brand.

Ryan Fellows efterlader sig sin kone, Liz, og børnene Josiah på 18 og Olivia på 10.

Annonce:

Der er oprettet en indsamling til familien på Gofundme, hvor Ryan Fellows beskrives som en ivrig bilentusiast og en 'kriger' på vejen. Han blev beundret for sin vedholdenhed og et ubarmhjertigt gåpåmod, når han skulle overvinde udfordringer.

'Street Outlaws' havde premiere i 2013 og er senere blevet udvidet med 'Memphis', 'No Prep Kings' og altså 'Fastest in America'.

'Fastest in America' er i gang med sin tredje sæson og fokuserer på otte racerteams, der konkurrerer om 100.000 dollars.

Ryan Fellows har også tidligere gæsteoptrådt i sæson fem af 'Street Outlaws: Memphis'.