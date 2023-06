Disney med kedelig 'Avatar'-udmelding: Her er stjernens reaktion

Udgivelsesplanen for mastodontens mange film har forskubbet sig på grund af nye tilføjelser. Derfor vil 'Avatar 5' for eksempel først få premiere i år 2031. Det morer filmseriens stjerne sig fyrsteligt over

Onsdag kom det frem, at Disney har ændret i sin udgivelsesplan på filmfronten, således at en række kommende storfilm - også på den lange bane - vil blive forsinket.

Det sker blandt andet for at tage højde for tilføjelsen af en ny 'Star Wars'-film og en 'Moana'-film i fremtiden.

Som følge heraf er 'Avatar 3'-udgivelsesdatoen blevet rykket fra 2024 til december 2025.

Det kommer - selvsagt - i samme moment til også at skubbe de allerede planlagte 'Avatar 4' og 'Avatar 5'.

Ja, faktisk så ligger den sidste 'Avatar'-film hele otte år ude i fremtiden, og vil nu først få premiere i 2031, har Disney meldt ud.

Det morer filmens store kvindelige stjerne Zoe Saldana sig nu over på Instagram.

Hun var blot 27 år gammel, da den første 'Avatar', der slog alle rekorder, havde premiere i 2009.

Annonce:

I dag er hun 44 år og har netop spillet rollen som Neytiri for anden gang i 'Avatar 2' eller 'The Way of Water', som dens undertitel retteligt er.

Og netop den markant højere alder, hun vil have, når det sidse epos i filmrækken har premiere, set i forhold til dengang det hele begyndte, morer Zoe Saldana sig over på Instagram.

'Fantastisk! Jeg bliver 53, når den sidste Avatar-film udkommer', lyder det i en story, som nu er faldet for '24 timers-reglen' og dermed er væk igen.

Ikke en ulempe

Producenten maner dog til ro. Det vil nemlig kun komme filmene til gode, at man nu får bedre tid til at lave dem.

'Hver Avatar-film er en spændende, men episk beretning, som det tager tid at bringe til det kvalitetsniveau, vi som filmskabere stræber efter, og publikum forventer', har producer Jon Landau udtalt til Avatar-fans på Twitter.

Han supplerede:

'Teamet arbejder hårdt og kan ikke vente med at bringe publikum tilbage til Pandora i december 2025'.

Pandora, der altså også vil byde fans og øvrige filmelskere indenfor mange år fra nu.