Disney+ mister 2,4 millioner abonnenter

Streamingtjenesten Disney+ mistede 2,4 millioner abonnenter i fjerde kvartal af 2022.

Det meddeler selskabet bag streamingtjenesten, Disney, onsdag i sit kvartalsregnskab.

Udviklingen repræsenterer første gang, at Disney+ i et kvartal har mistet abonnenter frem for at tiltrække.

Nedgangen i antallet af abonnenter var forventet, da Disney for nylig hævede priserne på streamingtjenesten.

I alt abonnerer 161,8 millioner nu på Disney+.

Disney har ifølge Reuters onsdag også offentliggjort en omstrukturering af selskabet, der skal spare 5,5 milliarder dollar.

Det sker ved blandt andet at fyre 7000 medarbejdere.

Konkret opdeler Disney forretningen i tre segmenter; et for medie og streaming, et for sportsstationen ESPN og dens streamingtjeneste, og et for forlystelser og oplevelser.

Sidste gang Disney fyrede var under coronapandemien. Dengang mistede 32.000 medarbejdere i selskabets forlystelsesparker jobbet.

Los Angeles-baserede Disney landede en omsætning i kvartalet på 23,5 milliarder dollar.

Det svarer til omtrent 163 milliarder kroner.

Netflix nåede til sammenligning i fjerde kvartal af 2022 op på mere end 230 millioner abonnenter ifølge AFP.

Amazons Prime Video streamingtjeneste har også over 200 millioner abonnenter ifølge mediet Techjury.

Warner Bros. Discovery, der tæller streamingtjenesterne HBO Max og Discovery+, har ifølge mediet Variety omtrent 95 millioner abonnenter.

På Disney+ kan man blandt andet se film og serier fra Stars Wars og Marvel universet.

I modsætning til den skrantende forretning for streaming og medier voksede Disneys omsætning inden for forlystelsesparker og oplevelser i fjerde kvartal.

Det omsatte således for 8,7 milliarder dollar sammenlignet med 7,2 milliarder dollar i fjerde kvartal af 2021.

Disney har skævt regnskabsår. Fjerde kvartal af kalenderåret 2022 repræsenterer dermed første kvartal af virksomhedens indeværende regnskabsår.