Disney-stjerne svarer på kritik: 'Brysterne ser ellers ok ud'

'Seriøst, det ligner en porno-parodi'.

'Hvorfor ser hendes kostume ud til at have kostet ti dollars på Amazon'.

'Makeuppen og kostumet trænger til en overordentlig overhaling'.

Reaktionerne på det første billede af den nye Marvel-skurk er mange og kritiske.

Men Jameela Jamil, der spiller skurken Titania i den kommende Marvel-serie 'She-Hulk', kan til dels godt forstå de vrede fans.

På Twitter har hun nemlig selv kommenteret billedet, hvor de mange kritiske røster har givet deres mening til kende.

'Omg, det her billede … Folkens, jeg accepterer hver eneste gram af kritik her, men til forsvar for min fremragende frisør er det her altså mit hår efter en 14 timers stuntdag i Atlanta-varme. Lige efter at have været vendt på hovedet. Hun gjorde et godt stykke arbejde på showet. Jeg elsker hende, skriver Jameela Jamil, inden hun afslutter:

'Brysterne ser ellers ok ud?'

'She-Hulk: Attorney at Law' får premiere på Disney+ 17. august.

Da traileren for den nye serie havde premiere, blev den set 78 millioner gange i løbet af de første 24 timer.

Men ikke alle var lige begejstrede. Flere fans kritiserede de visuelle effekter i traileren, som de ikke mente levede op til Marvels vanlige, høje niveau.

