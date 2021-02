Dødsensfarlige danske kvinder

Ny serie på Viaplay dykker ned i tre danske drabssager. Fælles for drabene er, at de blev begået af kvinder.

Serien følger tre personer, som hver især har været tæt på gerningskvinderne, mens de dykker ned i kvindernes fortid og barndom og opsøger centrale personer og vidner, som aldrig før har fortalt, hvad de ved om gerningskvinderne.

Det oplyser Viaplay i en pressemeddelelse.

Bekræftet: Flere storfilm bliver til serier

Viaplay er klar med sin første danskproducerede true crime-serie. Pr-foto

Den ene medvirkende var barndomsveninde med én af Danmarks mest berygtede kvindelige mordere, som slog til i Søndersø i 1999. Også en en ældre kvinde, som fandt ud af, at hendes bedste veninde var morder, medvirker. Og så fortæller en journalist om sagen fra Nykøbing Falster Sygehus, som hun aldrig har sluttet fred med.

- 'Dødsensfarlige kvinder' er en dokumentarserie, der stiller skarpt på spørgsmålet, vi ofte stiller os selv i forbindelse med sådanne mordsager, og som de mennesker, der har været tæt på disse kvinder, ofte sidder tilbage med: Hvad er det, der har fået dem til at dræbe eller forsøge at slå ihjel?, udtaler indholdschef Filippa Wallestam fra NENT Group, der står bag Viaplay.

'Dødsensfarlige kvinder' består af seks afsnit og har premiere på Viaplay 10. marts.

Overvejer du at kaste penge efter en streamingtjeneste, så få det store overblik over udvalg og priser her (+).