Dommer afviser overgrebssag mod Oscarvindende instruktør

Den canadiske filminstruktør Paul Haggis, der i Italien for halvanden måned siden blev anholdt på mistanken om seksuelt overgreb, skal ikke for retten i det sydeuropæiske land.

En dommer i den syditalienske by Lecce har afgjort, at der ikke er grundlag for en videre efterforskning af sagen. Det skriver The Hollywood Reporter.

69-årige Paul Haggis har modtaget flere Oscarstatuetter for sine film. Han blev 19. juni i år anholdt i den syditalienske by Ostuni på grund af mistanke om seksuelt overgreb og grov personskade på en 28-årig britisk kvinde.

Haggis var i byen for at deltage i filmfestivalen Allora.

Kvinden anklagede instruktøren for gennem to dage at have tvunget hende til at have sex med ham. Efter anholdelsen nåede canadieren at sidde i husarrest i 16 dage på det hotel, han boede på.

Men Haggis har kunnet fremvise 'uigendrivelige og saglige beviser' for, at den anklagende kvinde skulle have løjet over for både retten og efterforskere. Det skriver det amerikanske medie på baggrund af en udtalelse fra Haggis' italienske advokat.

Den anklagende kvinde skulle ifølge advokaten have fremsat adskillige løgne, hvor flere vidner har tilbagevist hendes historie.

Paul Haggis står bag film som 'Crash' og 'Million Dollar Baby', som begge vandt en Oscar for bedste film i henholdsvis 2005 og 2004.

Det er ikke første gang, instruktøren er blevet anklaget for seksuelle overgreb. I 2018 blev han sagsøgt af en kvinde, som anklagede ham for at have voldtaget hende.

Kort efter stod yderligere tre kvinder frem med anklager om seksuelle krænkelser.

Også dengang afviste han alle anklager. Og i sagen, der endnu ikke er kommet for retten, fremsatte Haggis et modsøgsmål, hvor han anklagede kvinderne for at fremsætte falske anklager i et forsøg på at få penge ud af ham.