Dommer i tårer: 'X Factor'-deltager gemmer på trist baggrund

Joy Aya blæste dommerne bagover i premieren på 'X Factor', men deltageren har ikke altid haft det let

Den nyslåede 'X Factor'-dommer Simon Kvamm sad tilbage med tårer i øjnene efter 30-årige Joy Aya i premiereprogrammet søndag aften stillede op til audition med sin fortolkning af Bob Dylan og Adeles kæmpehit 'Make You Feel My Love'.

Resten af dommerbordet var ligeledes begejstrede over sangerens indfølte version af nummeret, og Thomas Blachman bemærkede også, at den slags ikke kommer ud af ingenting.

Og han har da også ret. For Joy Aya fortæller i programmet, at hun har boet på opholdshjem i mange år, og til Ekstra Bladet fortæller hun, at det startede, da hun var ganske lille, til hun fyldte 19 år.

- Jeg har en mor, der har været stofmisbruger. Det var meget turbulent derhjemme, og det førte til, at jeg blev udadreagerende. Så jeg blev fjernet og boede derefter på flere forskellige opholdshjem.

Smilene var store, da Joy Aya Nielsen kom ud fra sin audition. Men sådan har det ikke altid været. Foto: TV 2

'De røg hash'

Det første opholdssted, Joy Aya flyttede ind på, var ingen succes, fortæller hun.

- Der var mange forskellige unge. Fra dem med misbrug til dem med psykisk sygdomme. Og de var alle sammen drenge. De røg hash, og jeg var ikke så gammel. Så jeg blev hurtigt flyttet derfra, det var en dårlig idé, at jeg skulle være der som eneste pige.

I dag står den talentfulde sanger så på egne ben og klarer sig selv. Hun arbejder på en café, og forholdet til hendes mor er også bevaret trods den bumlede start på livet.

- Jeg har det godt med min mor i dag, men man kan godt mærke, hun har taget skade af hendes liv. Men vi har heldigvis et fint forhold.

