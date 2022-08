Dommer i 'X Factor': Derfor gør han det

Simon Kvamm har sagt ja til at være dommer i 'X Factor', blandt andet fordi han håber at kunne udfordre sig selv

Når 'X Factor' igen løber over skærmen på TV 2, bliver det med Simon Kvamm ved dommerbordet side om side med Thomas Blahcman og Kwamie Liv.

Og selvom det at være på tv ikke er fremmed for den erfarne musiker, er det måske for de fleste lidt af en overraskelse, at han kaster sig ud i netop det format.

Simon Kvamm mener dog, at underholdningsprogrammet kan give noget godt til hans personlige udvikling, fortæller han til Ekstra Bladet på pressemødet.

- Min indre cirkushest har lyst til at prøve at træde ind i det her familieunderholdnings-cirkus af et program. Jeg har selv set det med min familie i mange år, så der er noget, der kribler dér, svarer han på spørgsmålet om, hvorfor han skal være dommer, og fortsætter:

- Men det er også, fordi jeg har nået en alder, hvor jeg har noget erfaring, som det kunne være sjovt og spændende at prøve at give videre fra mit eget virke som musiker.

Thomas Blachman mener, at Simon Kvamm er det bedste, der er sket for 'X Factor' længe. Foto: Linda Johansen

- Er du selv overrasket over, at du er nået hertil, hvor du har sagt ja til denne her tjans?

- Nej, det er jeg egentlig ikke overrasket over. Det billede af, at jeg er meget alvorlig og - nu sagde du ikke ordet, men det hang lidt i luften - selvhøjtidelig. Det er jeg i hvert fald blevet kaldt nogle gange, men det er slet ikke sådan, jeg opfatter mig selv, siger Simon Kvamm og tilføjer:

- De første mange år af mit virke har jeg haft et skjold oppe i forhold til ikke at lukke for meget op for alle mulige sider af mig selv, men som tiden går, og jo ældre jeg bliver, har jeg fået ro på med det og har mere mod til at sænke det der skjold og vise, hvem jeg er. På samme måde var det også en fin oplevelse for mig at være med i 'Toppen af poppen', som jeg egentlig havde sagt nej til nogle år, men jeg kunne godt lide det der med at åbne lidt op. Og nu prøver jeg så det her.

Kan ikke udelukke det

Simon Kvamm har tidligere været ude med riven efter sin forgænger ved dommerbordet, Martin Jensen, og TV 2, da Martin Jensen rettede kritik af de deltagere, der havde en ukulele under armen, når de gik ind til audition.

Men Kvamm vil ikke lægge hovedet på blokken og love, at han ikke kan komme til at træde nogen over tæerne.

- Jeg kan bestemt ikke udelukke, at jeg kommer til at træde et eller andet sted hen, som er uheldigt, og sige nogle ting som nogen kan blive fornærmede over. Men så kan jeg jo kun håbe på, at der sidder nogen derude og sender den tilbage i hovedet på mig, for det var jo egentlig bare det, jeg gjorde i den sammenhæng, siger han og fortsætter:

- I den sammenhæng kan jeg også sige, at jeg håber på, at folk kommer og spiller på alt muligt, for jeg synes, det kunne være sjovt at få nogle deltagere på banen, som kan og vil mere end at synge rent. Nogle som også kan fremføre musik på mærkelige instrumenter eller med humor eller på forskellige andre måder, der kan røre en som modtager ude på den anden side af skærmen.

Simon Kvamm er foruden sine musikalske projekter, der blandt andet tæller Nephew og Hugorm, kendt fra tv-programmer som 'Drengene fra Angora', 'Toppen af poppen' og 'Guru'.

