Dommerkrig: - Hold nu kæft noget lort

Sådan rungede det i hallen, da Thomas Blachman lørdag aften så sin meddommer Simon Kvamm række ud efter den første unge solist, han ville gøre krav på.

Dommerne havde aftalt den rækkefølge, de fik lov at vælge deltagere i, og Simon Kvamm hapsede altså 17-årige Theodor Vestergaard til Thomas Blachmans store ærgelse.

- Er du seriøs?, spurgte Kvamm den garvede dommer.

- Ja, er du sindssyg, jeg er seriøs. Hold nu, kæft noget lort.

Theodor Vestergaard er 17 år og bor til daglig i Sønderborg, hvor han går i gymnasiet. Foto: TV 2

Håbede på Blachman

Tidligere i afsnittet var Theodor Vestergaard gået videre efter store roser fra dommerne, som blandt andet havde kaldt ham et 'mesterværk'.

- Det var selvfølgelig megafedt, og jeg havde heller ikke regnet med det. Jeg gik ind til det uden at forvente noget som helst, for jeg havde bare tænkt, at det var noget jeg skulle prøve. Jeg kunne godt fornemme, at det gik godt, men det var vildt at blive kaldt 'mesterværk' af Blachman, fortæller Theodor Vestergaard til Ekstra Bladet.

- Hvordan er det at vide, at Thomas Blachman og Simon Kvamm nærmest sloges om at få dig?

- Det er fedt at vide, at jeg har været eftertragtet, griner han.

- Hvem ville du helst vælges af af de to?

- Simon er jo ny dommer, og jeg ved fra tidligere sæsoner, hvor god en dommer, Blachman er, så ham havde jeg egentlig håbet på. Men jeg vidste også, at Simon og jeg er ret ens. Så i sidste ende var det ligegyldigt, men jeg var glad for, at Simon valgte mig, siger han og fortsætter:

- Jeg valgte også min sang, som jo er lidt satirisk, fordi jeg tænkte, det var noget, der også ville falde i Simons smag.

Hvordan det går med Theodor Vestergaard kan du se i 'X Factor' hver fredag på TV 2 og TV 2 Play.

