Dommerne blæst bagover: - Aftenens største overraskelse

I aftenens 'X Factor' tages der hul på sæsonens første 'Five chair challenge' for de unge solister, som Oh Land står i spidsen for, og en af dem, der skal prøve lykken, er Solveig Mølle Lindelof.

Det blotte syn af den 15-årige aspirerende sangstjerne er tilsyneladende nok til at gøre dommer Thomas Blachman tilfreds.

- Du er en af de stærkeste personligheder alene af den grund, at jeg kan huske dig, siger han, inden hun overhovedet er gået i gang med sin fortolkning af nummeret 'Mistakes'.

Bagefter er dommerne mildest talt blæst bagover.

- Du er nok den første, jeg ville give en stol i aften, lyder det fra Martin Jensen, mens Oh Land stemmer i:

- Du har bare sådan en sødme i din stemme og en musikalitet, og så har du din egen stil. Du er helt klart aftenens største overraskelse, og du skal have den der stol. Den er din, siger hun.

Får alle til at græde: - Jeg havde aldrig regnet med det

Og de flotte ord kom helt bag på det ydmyge unge sangtalent, der selv lige har genset sin performance, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Det er mega fedt og vildt, at dommerne giver mig så meget ros. Jeg havde helt glemt, at de sagde alt det, så jeg er bare mega glad og stolt, siger hun.

Også Solveigs særlige stil imponerede dommerne. Foto: Lasse Lagoni / TV2

Stod på hovedet

Inden hun trådte ud på scenen, var Solveig dog noget ramt af de nerver, der havde siddet i hende, siden første gang hun stod foran 'X Factor'-dommerne.

- Jeg var super nervøs til min audition. Jeg kunne ikke få vejret, jeg havde helt svedige hænder, og bagefter kunne jeg ikke huske noget. Denne her gang ville jeg gerne kunne nyde oplevelsen ved at stå foran så mange mennesker, men jeg var nervøs for at blive nervøs igen og nervøs for fejle, fordi jeg var nervøs, siger hun.

Hun tog dog et ganske særligt trick i brug for at få kontrol over nerverne.

Har du også undret dig? Her er forklaringen

- Jeg stod på hænder og løb inden, for jeg tænkte, at hvis jeg kunne være forpustet og synge min sang godt nok, kunne jeg også synge uden af være forpustet. Og så har jeg arbejdet meget mentalt med det og forsøgt at tænke, at det var lige meget, hvad de syntes, fordi jeg jo var blevet valgt ud af en grund, fortæller hun.

Taktikken viste sig da også at give pote, og i dag er Solveig da også ganske godt tilfreds med resultatet.

- Det var ret sygt at se sig selv, og vide at den person er mig, og at det er mig, som alle ser i aften på skærmen. Men jeg synes, det gik godt, tror jeg, siger hun.

Om Solveig Mølle Lindelof klarer sig videre til Oh Lands bootcamp, kan du se fredag aften på TV2 og på TV2 Play.

