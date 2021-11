Dorph i kovending: Nu har han fjernet det

Mandag eftermiddag gik den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen til tasterne på sin Facebook-profil.

Her gav han sit syn på de alvorlige anklager, der kom frem om ham i discovery+-dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', hvor to kvinder beskylder ham for seksuelle krænkelser og overgreb.

Siden har Dorph dog slettet opslaget.

Over for Ekstra Bladet ønsker han ikke at uddybe, hvorfor han har slettet opslaget. Det gør han med henvisning til, at det er for hårdt i øjeblikket.

Han henviser derfor i stedet til en udtalelse i Berlingske.

Her fortæller han, at han selv har slettet opslaget, fordi tonen i kommentarsporet gik over gevind.

- Jeg trykkede selv på sletknappen omkring midnat. Der var efter min mening for mange kommentarer, der rettede meget personlige og uigennemtænkte angreb mod både mig og de kvinder, der har anmeldt mig. For mange beklikkede os som personer, og det er slet ikke det, det her handler om, siger han.

Therese Philipsen var en af de kvinder, der stod frem i dokumentaren. Foto: Privat

Jes Dorph-Petersen fortæller videre, at han hele tiden havde gjort sig tanker om at slette opslaget omkring midnat, når mange havde fået muligheden for at læse det.

'Fortryder forhold'

I opslaget, som Ekstra Bladet beskrev mandag, forklarede Jes Dorph-Petersen, at han stadig ikke kan genkende de anklager om overgreb, den tidligere TV 2-vært Therese Philipsen kommer med mod ham.

I opslaget skrev han dog samtidig, at han fortrød, at han havde haft et forhold til hende, imens hun var praktikant.

'Det er rigtigt, at TP (Therese Philipsen, red.), og jeg havde et kortvarigt forhold i 2001. TP var dengang 25 år. Jeg var 41 år og havde som funktionæransat ingen chefbeføjelser. TP har endvidere forklaret, at hun ikke blev udsat for nogen form for magtmisbrug på arbejdspladsen. Men jeg fortryder i dag, at jeg indledte et forhold til en journalistpraktikant. Det var et udtryk for dårlig dømmekraft', skrev han blandt andet i opslaget, der nu er blevet slettet.

Samtidig beklagede han, at Louise Degn, der ligeledes står frem i dokumentaren med alvorlige anklager mod Dorph, har følt sig krænket af hende.