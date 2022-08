DR afviser blankt: Ikke iscenesat

Flere har stillet sig undrende over for, om DR har afbildet virkeligheden en til en dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne'. Det mener redaktøren, at de har

Der er næppe mange, der kan være i tvivl om, at DR-dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne', der udkom på DRTV søndag, har skabt kæmpe opsigt.

Men det er ikke bare afsløringerne om. at Simon Spies betalte for sex med piger, der var under 18 år, eller at han havde voldelige tilbøjeligheder og ville betale for at tæske de unge kvinder, der har skabt røre.

Flere steder kritiseres DR-dokumentaren nemlig for at have manipuleret med virkeligheden og iscenesat historien.

I sin anmeldelse for Berlingske langer Jakob Steen Olsen blandt andet ud efter DR for at have 'skåret dele af sandheden ud' og at have iscenesat dokumentarens præmis.

Særligt den scene, hvor den tidligere morgenbolledame Charlotte Nielsen besøger dokumentarens hovedperson Anika Barkan og mener, at hun har været der før, stikker ud, mener Jakob Steen Nielsen.

'Hun er inviteret hjem i Anika Barkans gule køkken. Værtinden får sagt noget underligt noget om, at alle køkkener jo ligner hinanden. Charlotte Nielsen har aldrig været der. Men dokumentaren snyder på vægten i forhold til Anikas detektivfærd, så man med rettte bliver i tvivl', skriver han.

DR afviser

Over for Ekstra Bladet bekræfter redaktør på DR Erling Groth, der er ansvarlig for dokumentaren, at mange har haft samme opfattelse som Jakob Steen Nielsen. Han afviser dog, at de kilderne skulle have mødt hinanden før optagelserne.

- De (Charlotte og Anika, red.) har ikke mødt hinanden før. Hun har ikke været i lejligheden før, og det er jo også det, Anika Barkan siger i dokumentaren. Folk tror, at Anika Barkan ved det hele i forvejen og har mødt kilderne i forvejen, så alt det med, at hun graver sig ned i tingene og møder de forskellige kilder, det er iscenesat. Og det er grundlæggende fuldstændig forkert, siger han.

- Så du kan fuldstændig afvise, at det er iscenesat?

- Ja. De har selvfølgelig talt om det i familien, og i forbindelse med teaterstykket i 2014 bliver der foretaget en del research, hvor instruktøren blandt andet talte med Anikas familie, men det er ikke det samme som, at et helt dokumentarhold kontakter over 200 kilder og graver sig ned i Rigsarkivets kilder om Simon Spies, trawler DR's arkiv fuldstændig igennem og alt det andet arbejde, der er blevet lagt for dagen. Der er ikke tale om nogen som helst form for iscenesættelse, siger han.

Anika Barkan er hovedpersonen i dokumentaren, hvor hun forsøger at finde svar på sin søster Heidis skæbne. Foto: DR/Laud People

Undersøgte søsterens historie tidligere

Erling Groth henviser til, at der i 2014 blev opsat et teaterstykke med titlen 'Heidi. En rejse til helvede med Simon Spies', der netop foldede Anika Barkans søsters historie ud.

Her medvirkede Anika Barkan og til Ekstra Bladet fortalte hun blandt andet, at hun i forbindelse med stykket havde lavet en del research.

Redaktøren afviser dog, at hun har talt med kilderne i dokumentaren før optagelserne.

- Anika har ikke tidligere talt med morgenbolledamer eller nogen andre, der var ansat i Spies-koncernen samtidig som hendes søster, Heidi. Det er helt rigtigt, at hun i 2014 var involveret i det her teaterstykke, men det er ikke noget, der har været en hemmelighed, siger han og fortsætter:

- Samme dag, som vi lancerede serien, medvirkede Anika Barkan i flere platforme på DR, hvor hun fortalte om teaterstykket. Men det afgørende spørgsmål om programmets præmis, hvor Anika vil forsøge at få opklaret, hvordan søsterens tid hos Spies var ved at tale med nogen, der var der dengang, er helt i overenstemmelse med virkeligheden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anika Barkan, men hun har ikke haft lyst til at stille op til interview om dokumentaren.

