DR afviser: - Ikke et flop

Selvom 'Stjerneklar' og 'Fantino mod Bonde' ikke har brilleret med flotte seertal, så er den lunkne modtagelse hos de danske tv-seere ikke noget, der får de røde alarmlamper til at blinke hos DR.

Programmerne kører ellers overs skærmen i bedste sendetid fredag og lørdag aften. Men danskerne gider dem bare ikke.

Det fremgår af analysebureauet Nielsens ugentlige top 20 over de mest sete danske programmer på flow-tv. Enten er 'Stjerneklar' i bunden af listen, eller også er det slet ikke med, mens 'Fantino mod Bonde' endnu ikke har ramt listen.

Erik Struve Hansen, der er programansvarlig chef for 'Fantino mod Bonde', ser dog ikke programmet som en seerfiasko.

Heller ikke med 'Stjerneklar' har DR skabt en seer-succes målt på seertallene. Foto: Peter Laursen/Mastiff/DR

- Vi skal turde de her ting en gang imellem. Og knap en kvart million seere på første program, synes jeg ikke, at vi skal gå og slå os oven i hovedet med.

Annonce:

- Programmet har alle mulige andre succesparametre end udelukkende, hvor mange der ser det. Og det er da klart, at det kunne da være rart, hvis endnu flere så med, siger Erik Struve Hansen, programansvarlig chef for 'Fantino mod Bonde', til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Men nej, der er ikke en rød alarmlampe, der blinker i DR.

Lort og lagkage

Siden DR mistede 'X Factor' til konkurrenten TV 2 i 2018, har der været længere mellem de bedresmagende underholdnings-snaps på sendefladen.

Talentpendanten til 'X Factor', nemlig 'LIVE!' som fik premiere i 2018, holdt blot én enkelt sæson, og så må tiden vise, om 'Stjerneklar' bliver til lort eller lagkage for Danmarks Radio.

Til gengæld har mediet seersuccesen 'Den store bagedyst' i folden. Opskriften har DR skaffet fra Storbritannien, mens 'Stjerneklar' og 'Fantino mod Bonde' er udviklet fra DR's eget tegnebord, og derfor ser DR det som urealistisk at sætte nye koncepter op imod etablerede hitserier.

Maria Fantino og Christian Bonde er kendt fra radioprogrammet 'Curlingklubben'. Foto: Kristian Graven/DR

Annonce:

- Hvis man stiller det ('Fantino mod Bonde', red.) op mod programmer som 'X Factor', der er det klart, at det ikke kan følge med. Men 245.000 seere med den her programtype, lavet under de omstændigheder og også under en helt anden økonomi, det kan du ikke få mig til at kalde et flop.

Og selvom produktionen på 'Stjerneklar' er noget større, end det er på 'Fantino mod Bonde', bedømmer DR, at seertallene for 'Stjerneklar' er bestået.

'Et gennemsnitligt seertal på over 400.000 og en pæn andel af det samlede antal seere lørdag aften er bestemt bestået, og især kan vi se at børnefamilierne er særlig glade for programmet', siger Anne Garlichs, programchef for ekstern produktion, til Ekstra Bladet.

Indtil videre har der været seks ud af otte afsnit i talentprogrammet 'Stjerneklar', mens 'Fantino mod Bonde' blot har to episoder ude.